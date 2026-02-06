“따뜻한 한식 먹고 힘내세요!” 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 팀코리아 급식지원센터 운영 시작

대한체육회는 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 대한민국 선수단의 최상의 컨디션 유지를 지원하기 위해 6일부터 22일까지 총 17일간 이탈리아 밀라노·코르티나·리비뇨 3개 지역에서 급식지원센터를 운영한다.

이번 급식지원센터는 선수단이 반복되는 훈련과 경기 일정 속에서 따뜻한 한식과 회복식 등 맞춤형 식단을 제공받아 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 체계적인 급식을 지원하기 위해 마련되었다. 특히 이번 대회는 경기장이 여러 지역에 분산되어 있는 특성을 반영해, 밀라노·코르티나·리비뇨 3곳에 급식지원센터를 구축해 운영한다. 동계올림픽 급식지원센터를 경기장 클러스터별로 분산 운영하는 것은 처음으로, 지난 대회 대비 선수단에 대한 현장 지원을 한층 강화한 것이다.

대한체육회는 총 22억 원의 예산을 투입해 총 36명(밀라노 15명, 코르티나 12명, 리비뇨 9명)의 운영 인력을 현지에 파견하고, 대한민국 선수단 130명을 대상으로 한식 도시락을 제공한다. 아울러 동계올림픽의 추운 날씨와 산간 지역의 경기장 환경을 고려해, 도시락을 따뜻하게 제공할 수 있는 ‘발열 도시락’을 이번 대회에서 처음 도입한다. 발열 도시락의 이용 방법과 주의사항은 QR코드를 통해 안내해 선수단의 편의성과 만족도를 높일 계획이다. 도시락은 2월 6일부터 3개 급식지원센터에서 선수단을 대상으로 배송을 시작한다.

현지 시간으로 6일 오전 10시 30분에 밀라노 급식지원센터를 방문한 유승민 회장은 선수단에 나가는 첫 도시락 제작 과정에 직접 참여하고 운영 상황을 점검했다. 유 회장은 “개막과 함께 우리 선수단이 본격적인 레이스에 돌입하게 된 만큼, 선수들을 직접 뒷바라지하는 마음으로 첫 한식 도시락 준비에 참여하게 됐다”며, “우리 선수들이 정성껏 준비한 도시락을 먹고 힘을 내 좋은 경기를 펼치길 바란다”고 전했다.

한편, 이날 선수단에 제공된 도시락은 중식 91식(밀라노 45, 리비뇨 23, 코르티나 23), 석식 91식(밀라노 45, 리비뇨 23, 코르티나 23) 총 182식으로, 세 지역의 선수단 전원이 신청했다. 도시락은 사전 신청을 통해 제작되며, 제공 수량은 선수단 입·출국 일정 등 운영 여건에 따라 일자별로 달라질 수 있다.

