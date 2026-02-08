임직원과 새해 첫 소통행사 가진 장인화 포스코그룹 회장 "AI는 사회적 인프라, AX로 전환을 빨리 하는 회사가 이길 것”

포스코그룹 장인화 회장은 6일 포스코센터에서 서울 지역 임직원 70 여명과 함께 올해 첫 임직원 소통행사인 'CEO 공감토크'를 열고 그룹 경영철학, AX추진전략 및 조직문화 등 공통 관심주제에 대해 진솔하게 의견을 나누며 비전을 공유하는 자리를 가졌다고 밝혔다.

이날 행사는 먼저 장 회장의 임직원 노고에 대한 감사 인사로 시작해, 주제별 비전 공유 후 직원들과 자유롭게 대화하는 방식으로 약 90분간 진행됐다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'에서 임직원들과 함께 의견을 나누고 있다. 포스코 제공

특히 장 회장은 소통과 경청을 최우선에 두도록 직접 주문해, 행사시간 대부분을 토론과 질의응답에 할애했다.

또한 현장 질문과 함께 사내 소통 채널 ‘포스코투데이’를 통해 사전 접수된 질문들이 이어졌고, 전 그룹 임직원이 함께할 수 있도록 유튜브로 생중계됐다.

그룹 핵심 경쟁력에 대한 질문에 장 회장은 “포스코그룹은 단단하면서도 미래를 위한 날개가 있는 회사로, LNG 중심의 에너지사업을 철강, 이차전지소재와 함께 그룹의 ‘Next Core’로 보고 향후 핵심 수익원으로서의 역할을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

조직문화의 중요성에 대한 질문에 장회장은 “비전과 전략이 아무리 훌륭해도 그것을 실행하는 것은 결국 우리의 ‘조직문화’”라며 “도전정신을 바탕으로 본질에 몰입할 때 압도적인 성과가 창출되며, 이러한 변화는 CEO와 임직원이 같은 방향을 바라보는 ‘공감’에서 시작된다”고 강조했다.

아울러 “직원의 목소리를 실제 경영에 반영해 변화가 체감되도록 하겠다”고 약속했다.

특히 그룹 AX 전략과 AI 활용 방안에 대한 논의도 활발히 이뤄졌다.

장회장은 그룹AX 전략에 대해 “앞으로는 지능형 자율제조(Process)와 최고 수준의 업무수행 역량(Work) 및 새로운 가치창출(Value) 등의 목표 지향적인 ‘Mission Oriented AX’ 전략으로 변해야 하며, 이를 위해 핵심과제에 집중해 성공 가능성을 높이고 신속한 적용을 위한 외부협력도 강화할 계획”이라고 설명했다.

포스코그룹 장인화 회장이 '2026 CEO공감토크'를 마치고 참석 임직원들과 기념촬영을 하고 있다.

이어진 AI·자동화 도입 확대와 이에 따른 변화를 묻는 질문에는 “이제 AI는 사회적 인프라로, AX로 전환을 빨리 하는 회사가 이길 것” 이며 “임직원들의 AI에 대한 친밀도가 자율공정 도입의 핵심이기에 AI 역량 향상을 위한 다양한 프로그램 참여와 교육기회를 확대하겠다”고 밝혔다.

장인화 회장은 마무리 발언에서 "임직원 모두가 그룹을 이끌어가는 변화의 주역이 돼 과감하고 속도감 있는 실행을 통해 올해 설정한 경영목표를 반드시 달성하자”고 독려하면서, “무엇보다도 자신과 동료의 안전을 주체적으로 지키는 한 해를 만들자'고 당부했다.

행사에서 한 직원은 “회장님께서 직원의 의견을 경청하고 또 진솔하게 답하는 모습에서 경영진과의 신뢰와 소통의 중요성을 다시한번 느꼈다"고 소감을 밝혔다.

포스코그룹은 2~3분기에는 광양 및 포항을 중심으로 'CEO 공감토크' 행사를 이어가며 직원초청 및 현장방문도 연계해 성과 창출에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이다.

