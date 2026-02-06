포항대학교, 2025학년도 제72회 전기학위수여식 개최

포항대학교는 6일 평보체육관에서 졸업생과 학부모, 지역 기관장 등이 참석한 가운데 ‘2025학년도 제72회 학위수여식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 학위수여식에서는 전문학사 419명과 학사(간호학과) 114명 등 총 533명에게 학위를 수여했다.

포항대학교는 6일 평보체육관에서 졸업생과 학부모, 지역 기관장 등이 참석한 가운데 ‘2025학년도 제72회 학위수여식’을 개최한 가운데 하민영 총장이 축사를 하고 있다. 포항대 제공

이날 전체 수석 졸업자로는 2년제 사회복지과 김아영 씨, 3년제 치위생과 강효림 씨, 4년제 간호학과 황재웅 씨가 각각 선정되는 영예를 안았다.

4년제 전체 수석 졸업자인 황재웅 씨(간호학과)는 “단순한 지식 습득을 넘어 도전할 수 있는 내면의 성장을 이룬 시간이었다”며 “학교에서 얻은 배움과 자신감을 바탕으로 사회에서 제 몫을 다하는 인재로 성장하겠다”고 소감을 밝혔다.

하민영 총장은 축사를 통해 “인성과 기본을 갖춘 포항대학인”,“도전과 혁신을 지속해 나가는 포항대학인”,“동료들과 동고동락하는 포항대학인”으로 우뚝 서시길 소망한다”며, “지역 현안과 연대함과 동시에 지구촌 문제에도 눈을 돌리는 인재로서 지역과 세계에서 맘껏 포효하는 포항대학인으로 살아가시길 소망한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지