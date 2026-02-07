포항시의회, 제328회 임시회 폐회

경북 포항시의회는 6일 오전 제328회 임시회 제2차 본회의를 열어 21건의 안건을 의결하고 폐회했다고 밝혔다.
이날 본회의에서는 ▲김종익 의원이 대표발의한 포항시 파크골프 활성화 및 지원 조례안 ▲박희정 의원이 대표발의한 포항시 해병문화 진흥 기본조례안 ▲김민정 의원이 대표발의한 포항시 체육시설 사용 조례 전부개정조례안 ▲안병국 의원이 발의한 포항시 환경친화적 자동차 전용주차구역의 화재예방 및 안전시설 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 21건의 안건을 처리했다.
김일만 의장은 폐회인사를 통해 “이번 임시회 기간동안 포항의 미래를 결정짓는 이정표가 될 주요업무계획을 면밀히 검토해 준 의원들의 노고와 집행기관의 성실한 협조에 감사드린다”며, “집행기관에서는 의원들이 제시한 대안들을 정책에 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 달라”고 당부했다.
한편, 시의회의 다음 회기인 제329회 임시회는 오는 3월 30일부터 4월 9일까지 11일간 일정으로 진행될 예정이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지