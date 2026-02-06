해외 순방 때마다 ‘한복 사랑’…김혜경 여사, 한복 명예 홍보대사로 추대

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 6일 ‘한복 명예 홍보대사’로 추대됐다. 김 여사는 “한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다”고 밝혔다.
김 여사는 이날 서울 중구 정동1928 아트센터에서 문화체육관광부가 주최한 ‘2026 설맞이 한복인 신년회’에서 한복 명예 홍보대사로 추대됐다고 전은수 청와대 부대변인이 브리핑을 통해 전했다. 김 여사는 한복의 가치와 아름다움을 국내외에 널리 알려온 공로를 인정받아 홍보대사로 추대됐다. 김 여사는 그간 이 대통령 해외 순방과 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 등 한복을 외국에 알릴 기회가 있을 때마다 직접 한복을 입고 일정을 소화해왔다.
김 여사는 수락 인사에서 “한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K컬처의 핵심 자산”이라며 “묵묵히 한복을 짓고 연구해 온 한복인 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었다”고 말했다. 이어 “우리 한복이 더 많은 세계인에게 사랑받을 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.
김 여사는 한복계 원로 4인이 신진 디자이너 4인에게 인연상자를 전달하는 행사 뒤 한복인들에게 직접 다가가 인사를 전하며 한복 생활화와 문화 확산을 위한 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝히기도 했다.
김 여사는 신진 한복 디자이너 6명과 별도의 차담회도 가졌다. 김 여사와 참석자들은 각자가 입은 한복을 소개하고 감상하며 화기애애한 분위기 속에서 대화를 나눴다.
검은색 한복을 착용한 한 참석자는 “요즘 MZ세대가 선호하는 검은색을 활용한 한복이 인기가 높다”며 “김 여사께서도 기회가 되면 검은색 한복을 꼭 한 번 착용해 보셨으면 한다”고 제안했다. 이에 김 여사는 “그동안 행사에 참석하며 밝은 빛깔의 한복을 주로 입었는데 기회가 된다면 검은색 등 다양한 색감의 한복도 꼭 착용해 보고 싶다”고 화답했다. 이외에도 참석자들은 김 여사가 여러 행사에서 한복을 자주 착용한 덕분에 한복이 일상에서도 편하게 입을 수 있는 옷이라는 점이 자연스럽게 알려지고 있다고 언급했다.
김 여사는 “한복을 사랑하는 한 사람으로서 최근 한복에 대한 관심이 높아지고 있음을 새삼 느낀다”며 “앞으로도 다양한 형태의 한복을 착용하며 한복의 아름다움을 국내외에 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
