‘오겜’ 황동혁 감독, 아시아필름어워즈서 창작 비밀 공개

다음달 15일 홍콩에서 열리는 제19회 아시아필름어워즈 마스터클래스 참가 라인업이 공개됐다.

6일 아시아필름어워즈아카데미(AFAA) 따르면, 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’의 황동혁 감독, 중국 거장 지아장커 감독, 세계적 배우 장쯔이가 마스터클래스 연사로 나선다.

황동혁 감독(왼쪽부터), 지아장커 감독, 배우 장쯔이. 아시아필름어워즈 제공

마스터클래스는 각기 다른 창작 영역에서 정점을 이룬 세 인물이 자신의 작품 세계를 직접 소개하는 프로그램이다.

황 감독은 영화 ‘도가니’(2011), ‘수상한 그녀’(2014), ‘오징어 게임’ 시리즈에 이르기까지 폭넓은 작품 세계를 구축해 왔다. 이번 마스터클래스에서는 그의 창작 여정을 따라가며, 오랜 경험과 고민이 어떻게 문화와 언어를 넘어 공감을 얻는 이야기로 이어졌는지 살펴본다.

지아장커 감독은 베니스국제영화제 황금사자상(스틸 라이프, 2006), 칸국제영화제 각본상(천주정, 2013) 등을 수상한 세계적 거장이다. 그는 세밀한 관찰이 서사로 발전하는 과정과 절제된 연출이 화면 위에서 감정을 형성하는 방법을 중심으로 창작 철학을 공유할 예정이다.

장쯔이는 주요 출연작을 되짚으며 복잡한 역할을 준비하는 과정과 오랜 시간 예술적 기준을 유지한 배우로서의 태도를 전한다.

AFAA는 아시아 영화와 영화인을 알리기 위해 부산, 홍콩, 도쿄국제영화제가 공동 설립했다. 매년 아시아필름어워즈를 개최하고, 다양한 연중 기획을 통해 아시아 영화 산업 발전을 지원한다.

제19회 아시아필름어워즈는 다음달 15일 홍콩 웨스트 구룡문화지구 시취센터(Xiqu Centre)에서 개최한다.

