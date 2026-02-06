노년층 디지털 배움터 1호 개장…GH, 디지털 격차 해소 나섰다

경기주택도시공사(GH)가 고령층의 디지털 격차를 해소하기 위해 파주시 문산종합사회복지관에 ‘GH·우리 드림 디지털 배움터’ 1호점의 문을 열었다.

6일 GH에 따르면 이날 개장한 파주 1호점은 키오스크(무인단말기), 인공지능(AI) 돌봄 기기 등 어르신의 일상과 밀접한 디지털 기기를 직접 체험하고 익힐 수 있는 공간으로 꾸려졌다. 단순 체험을 넘어 반복 학습이 가능하도록 맞춤형 교육 프로그램을 운영한다.

6일 열린 GH·우리 드림 디지털 배움터 개소식. GH 제공.

이번 사업은 급속한 고령화 속에서 심화하는 노년층의 디지털 소외를 완화하고, 정보 접근성과 사회 참여 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

두 기관의 협력은 지난해 9월 사회공헌사업 공동 추진 업무협약을 계기로 본격화했다. 이후 저소득층 청소년 장학 지원 및 해외 탐방, 아동그룹홈 주거환경 개선 등 세대별 맞춤형 사회공헌 활동이 이어졌다.

GH와 우리은행은 이번 1호점을 시작으로 2028년까지 모두 4곳이 배움터를 순차적으로 개장할 방침이다. 한국취약노인지원재단과 협력해 도내 노인복지관과 종합사회복지관을 중심으로 배움터를 단계적으로 확대하게 된다.



이날 개소식에는 GH와 우리은행, 파주시 관계자, 지역 주민 등 50여명이 참석했다.

김용진 GH 사장은 “디지털 전환 시대에 취약계층의 정보 접근성을 높이는 것은 공공기관의 중요한 책무”라며 “세대별 수요에 맞춘 사회공헌 사업을 확대해 도민이 체감할 수 있는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 지속하겠다”고 말했다.

