광주 북구 판세, 문상필·신수정 보합 속 김동찬 추격

광주 북구 지역 정치 지형이 문상필 더불어민주당 부대변인과 신수정 광주시의회 의장의 보합세 속에 김동찬 더불어민주당 당대표 특보가 추격하는 구도로 전개되는 것으로 나타났다.

여론조사 전문기관 리서치뷰가 광남일보와 KBC 광주방송 의뢰로 지난 2~3일 이틀간 광주 북구에 거주하는 만 18세 이상 유권자 500명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 북구청장 후보 지지도는 문상필 부대변인이 16.6%로 가장 높았고, 신수정 의장이 14.5%로 뒤를 이었다. 두 후보 간 격차는 2.1%포인트로 오차범위 내 접전이었다.

광주 북구청장 선거 다자대결. kbc 광주방송 캡쳐

이어 김동찬 특보가 9.4%를 기록하며 두 자릿수 진입을 노렸고, 조호권 더불어민주당 정책위 부의장 8.2%, 송승종 정책위 부의장 7.1%, 김순옥 국민의힘 광주시당 대변인 6.1%, 정다은 광주시의원 5.2% 순으로 조사됐다.

정달성 북구의회 의원은 4.4%, 김주업 진보당 광주시당위원장은 3.3%, 김대원 전 더불어민주당 정책위 부의장은 2.9%, 오주섭 전 광주은행신협 이사장은 1.4%의 지지를 얻었다. 기타 후보는 2.0%, ‘없거나 모름’은 18.5%로 집계됐다.

이를 두고 지역 정치권에서는 기존 인지도를 바탕으로 문상필 부대변인과 신수정 의장이 비슷한 지지 흐름을 유지하는 가운데 김동찬 특보가 조직 정비와 현장 행보를 강화하며 격차를 점차 좁혀가고 있다는 분석이 나온다.

문상필 부대변인은 지역 기반과 정책 경험을 앞세워 안정적인 지지층을 유지하고 있으며, 신수정 의장 역시 그간의 정치 활동을 토대로 고정 지지층을 결집하고 있다. 두 후보 모두 뚜렷한 상승이나 하락 없이 보합 국면을 형성하고 있다는 평가다.

반면 김동찬 특보는 최근 주민 접촉을 늘리는 생활 밀착형 행보와 함께 지역 현안 해결을 전면에 내세우며 존재감을 키우고 있다. 특히 중도층과 무당층을 중심으로 지지세가 확산되는 분위기라는 게 지역 정가의 시각이다.

정치권 관계자는 “현재는 양강 구도가 유지되고 있지만 경선전까지 변수에 따라 판세가 크게 요동칠 가능성도 있다”며 “김동찬 특보의 추격세가 어디까지 이어질지가 향후 관전 포인트”라고 말했다.

한편 이번 조사는 리서치뷰가 광남일보·KBC 광주방송 의뢰를 받아 통신사 제공 가상번호(100%)를 활용해 ARS 자동응답 방식으로 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 5.7%다. 통계 보정은 2025년 12월 말 기준 주민등록 인구 통계에 따라 성·연령·지역별 가중치를 부여했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

