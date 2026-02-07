통일부, 北어민 무사송환 기여한 직원 13명에 포상

지난해 동·서해 상에 표류한 북한 어민 6명을 무사히 송환하는 데 기여한 통일부 직원들이 총 1000만원의 포상금을 받게 됐다.

통일부는 6일 제1회 특별성과 포상심사위원회를 열고 ‘특별성과 포상’ 대상자로 2개 팀 16명과 ‘1월의 통일부 인물’ 3명을 선정했다고 밝혔다. 정동영 통일부 장관은 올해 시무식에서 “열심히 일해 성과를 낸 직원을 ‘이달의 통일부 인물’로 선정하고 신속히 포상하라”고 주문한 바 있다.

북한 주민들을 태운 선박이 지난해 7월 9일 동해상에서 이동하는 모습. 통일부 제공

최원연 과장과 협업 담당팀 직원 13명은 북한 어민들의 국내 체류기간 동안 교대 철야근무 등을 하며 신변 안전 확보와 상황 관리에 만전을 기한 공로를 인정받았다. 지난해 3월 서해에서 북한 주민 2명이, 5월에는 동해상에서 4명이 각각 구조돼 모두 조속한 귀환 의사를 밝혔다. 그러나 북한 당국의 반응이 없어 체류가 장기화했고 7월 9일 해상을 통해 송환이 이뤄졌다.

이재명 정부의 한반도 평화공존 정책을 설명한 대국민 홍보책자를 발간해 정책에 대한 국민적 이해와 공감대 확산에 기여한 진충모 서기관과 협업자 2명에게는 총 500만 원의 특별성과 포상금이 지급된다.

북한 매체 ‘노동신문’을 특수자료에서 일반자료로 전환해 국민의 접근권을 확대한 직원 3명은 ‘1월의 통일부 인물’로 선정됐다. 주 공적자인 손병일 사무관에게 200만 원, 부 공적자인 조용식 과장과 김유진 과장은 각각 150만 원의 포상금을 받는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지