‘나는 솔로’ 4기 영철, “논란‧루머 억울…다 말 못할 사연 있지 않나”

ENA PLAY·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 4기 출연자 영철이 자신을 둘러싼 각종 논란과 루머에 대해 해명에 나섰다.

5일 신정환의 유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’에는 ‘쓰리고의 댓글 지분 1등의 위엄, 모든 걸 해명하러 온 나솔 빌런 영철’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 영상 캡처

촬영에 앞서 진행자 신정환은 제작진과의 대화에서 “유튜브 촬영 하나 하는데 이렇게까지 고민이 될 줄 몰랐다”며 영철을 둘러싼 부정적 여론에 대한 부담감을 드러냈다. 제작진 역시 “초반 이미지가 잘못 굳어졌다. 이미 깨끗한 이미지는 사라진 상태”라고 우려를 전했다.

영철은 등장과 동시에 “오늘은 진실만 이야기하겠다. 거짓 없이 모두 해명하겠다”고 밝혔다. 먼저 그간 논란이 됐던 군 경력 의혹에 대해 “707 대테러 특수임무부대 출신이 맞다”며 관련 사진을 공개했다. 그는 “테러 발생 시 인질 구출을 담당하는 작전 팀이었다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 영상 캡처

또한 격투기 선수 명현만을 공개적으로 도발했던 이유에 대해서는 “뉴스를 보고 자신감이 생겨 직접 경기 제안을 했다”며 “실제로 맞아보니 왜 챔피언인지 알겠더라. 일반 사람이 맞았으면 죽었을 것이다. 나였으니 산 것”이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

가장 큰 오해로 꼽혔던 20대 여자친구 교제설에 대해서는 “교제한 사실은 맞다”며 당시 주고받은 메시지를 공개했다. 아울러 제주도 집 3채 루머에 대해서는 “경기도 2채, 제주도 1채로 총 3채가 맞다. 다만 1채는 어머니 명의”라고 밝혔다. 이어 “군 복무 기간 동안 받은 급여를 모았고, 그걸로는 모자라서 대출도 받았다”고 설명했다.

최근 근황에 대해서는 “현재 연구소에서 활동 중이다. 내가 연구소장이다. 후원해주는 대표가 있다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 영상 캡처

마지막으로 영철은 “억울한 부분이 많다. 다들 말 못할 사연이 많지 않나. 시원하게 이야기 하려고 해도 방송 분량이 그만큼 나오는 곳이 없다”면서 “나중에 노력해서 좀 더 유명해진다면 다큐멘터리처럼 만들고 싶다”고 말했다.

이에 신정환은 영철에 대해 “실제로는 구수하고 남자답고 예의바르다. 다만 예전 방송에서 까칠한 모습이 부각돼 사람들의 선입견이 굳어진 것 같다”면서 그를 감쌌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지