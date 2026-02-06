신동엽 이어 옥동자도 경사…정종철 子 캐나다서 전한 놀라운 소식

최근 방송인 신동엽의 딸 신지효 양이 한국예술종합학교와 서울대학교에 동시에 합격한 사실이 뒤늦게 알려진데 이어, 개그맨 정종철의 아들 정시후 군이 캐나다 주요 명문대에 연이어 합격해 화제를 모으고 있다.

정종철은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “고1 때 유학을 가고 싶다며 밴쿠버로 떠났던 시후가 대학교에 합격했다”고 근황을 전했다. 그는 “1월 말 토론토대학교 세인트 조지 캠퍼스 사회과학 전공에 합격했고, 새해 첫날에는 UBC 합격 소식도 전해왔다”고 덧붙였다.

개그맨 정종철 가족. 정종철 인스타그램 캡처

정종철에 따르면 정시후 군은 브리티시컬럼비아대학교(UBC)에서 키네시올로지(Kinesiology) 전공으로 합격했으며, 맥마스터대학교에도 합격해 2만5000달러의 장학금 제의를 받았다. 웨스턴대학교에서도 합격과 함께 4만달러의 장학금 제안을 받았고, 사이먼프레이저대학교(SFU)까지 지원한 모든 대학에 합격하는 성과를 거뒀다.

토론토대학교는 캐나다 대학 순위 1위이자 세계 대학 순위 톱20 안에 드는 명문대다. UBC 역시 토론토대와 함께 캐나다 최상위권 대학으로 꼽힌다.

정종철은 “축하 전화를 하니 엄마‧아빠가 유학 보내준 덕분이라며 고마움을 먼저 말하더라”며 “고1 때 갑자기 유학을 가고 싶다고 설득해서 두 달 만에 한 번도 가본 적 없는 나라로 혼자 떠났는데, 쉽지 않은 시간도 있었을 것”이라고 돌아봤다.

이어 “졸업까지 아직 시간이 남았고 진학할 대학을 고민해야겠지만, 어떤 선택을 하든 부모로서 늘 지지하고 응원하겠다”며 “너무 기뻐서 눈물이 난다”고 소감을 밝혔다.

정종철의 아내 황규림씨 역시 SNS를 통해 “아이마다 각자의 때가 있다는 걸 다시 느꼈다”며 아들의 성장을 응원했다.

한편 정종철은 KBS 15기 공채 개그맨으로 데뷔해 ‘개그콘서트’의 ‘옥동자’ 캐릭터로 큰 사랑을 받았다. 2006년 황씨와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

