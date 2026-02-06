“우리집에 꼭 맞는 가전 추천·수리까지 한 번에”…삼성전자, ‘찾아가는 바로 서비스’ 운영

삼성전자는 고객의 일상 속으로 직접 찾아가는 서비스를 운영한다고 6일 밝혔다.

삼성전자가 고객의 서비스 접근성을 강화한 '찾아가는 바로 서비스'를 운영한다. 삼성전자 제공

삼성전자의 ‘찾아가는 바로 서비스’는 전문 인력이 아파트·주상복합 단지 등 주거지 인근에 상주해 제품 점검·수리·구매 상담 등을 원스톱으로 제공하는 프로그램이다.

고객은 복잡한 출장 신청 없이 가까운 삼성스토어를 통해 서비스를 신청할 수 있다. 삼성전자는 이달 50여개 주거 지역에서 시작해 연내 전국 500여곳으로 확대할 계획이다.

찾아가는 바로 서비스 부스에서 평소 관심이 있던 스마트폰이나 PC, 태블릿, 가전 제품 등에 대한 구매 상담도 받을 수 있다.

특히 가전 제품의 경우 해당 아파트나 주상복합에 특화된 전문 구매 상담도 가능하다. 예를 들어 시스템에어컨 설치를 희망한 고객의 경우 집안 구조나 규모, 생활 패턴 등을 고려한 맞춤형 제품 추천 및 설치 일정을 한 번에 안내 받을 수 있다.

삼성전자는 필요시 스마트폰, PC, 태블릿 등 모바일∙IT 제품 점검 및 수리 서비스를 제공하고 스마트폰 점검 장비를 탑재한 ‘이동식 서비스센터’ 차량도 운영할 예정이다. 고객은 서비스 부스에서 제품 상태를 무상 점검받고 수리 필요 시 부품비와 공임을 별도로 안내받게 된다.

김명훈 삼성스토어 고객마케팅팀 상무는 “삼성전자 제품을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 고객 가까이 다가가는 서비스를 기획했다”며 “상담부터 점검, 수리까지 한 번에 가능한 서비스로 고객 만족을 극대화할 것”이라고 밝혔다.

한편 삼성전자의 찾아가는 바로 서비스는 향후 전용 온라인을 통한 접수 방식도 마련할 예정이다.

