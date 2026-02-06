與 반청파 최고위원들 “당 망치는 것 더는 못 봐”

조국혁신당과의 합당을 반대하는 더불어민주당 반청(반정청래)파 최고위원들은 6일 합당 로드맵이 담긴 비공개 문건이 언론에 공개된 사안과 관련해 “문건대로라면 (혁신당과) 합당 밀약을 한 것”이라며 정청래 대표에게 “더 이상 민주당을 망치는 것을 두고 볼 수 없다”고 직격탄을 날렸다.

더불어민주당 강득구·이언주·황명선(왼쪽부터) 최고위원이 6일 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 정청래 대표를 향해 조국혁신당과의 합당 논의를 중단하라고 촉구하고 있다. 뉴스1

민주당 이언주·황명선·강득구 최고위원은 국회에서 긴급 기자회견을 열어 정 대표에게 “원칙 없는 합당 추진을 즉각 중단하라”며 이같이 밝혔다. 이들은 합당 문건에 양당 합당 시점이 내달 3일로 기재된 점, 지명직 최고위원을 혁신당 측 인사에게 배분하는 방안이 담긴 점 등이 정 대표와 혁신당 간 밀약의 결과라고 보고 있다.

나아가 6·3 지방선거에서 혁신당 몫 광역단체장을 안배하는 방안이 거론되는 것을 묵과할 수 없다는 것이 반청파 입장이다. 이들은 “지도부 자리는 흥정의 카드가 아니다. 공천은 협상의 전리품이 될 수 없다. 원칙 없는 합당은 통합이 아니라 균열”이라며 합당 논의를 중단하라고 정 대표에게 재차 촉구했다.

이들 세 사람은 앞서 열린 당 회의에서도 정 대표 면전에서 합당 추진 행보를 맹비난했다. 이 최고위원은 혁신당과의 합당을 “필망 카드”라고 했고, 황 최고위원은 “밀실·졸속 합당 의혹에 대해 당원에게 공식 사과하라”고 했다. 강 최고위원은 정 대표가 합당 제안 발표를 지도부와 상의하지 않은 데 이어 ‘합당 문건’의 존재가 언론을 통해 드러난 데 대해 “다시 한 번 심한 자괴감을 느낀다”고 했다.

정 대표는 선수별 의원 간담회를 이어가며 합당 논의를 멈추지 않을 기세다. 그는 “합당은 당원들의 뜻에 따라 결정될 것”이라는 입장을 고수하고 있다. 문제의 문건과 관련해선 “정식 회의에 보고도 논의도 실행도 되지 않았던 실무자의 작성 문건이 유출되는 사고가 있었다”며 진상을 철저히 규명하라고 조승래 사무총장에게 지시했다.

