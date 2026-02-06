넥슨게임즈의 따뜻한 동행…영케어러 청소년들과 ‘위드영 힐링캠프’

넥슨게임즈가 넥슨재단·초록우산과 손잡고 가족 돌봄으로 인해 자신의 삶을 챙기기 어려운 영케어러 청소년들을 위해 특별한 겨울방학 추억을 선물했다.

넥슨게임즈가 넥슨재단·초록우산과 손잡고 가족 돌봄으로 인해 자신의 삶을 챙기기 어려운 영케어러 청소년들을 위해 특별한 겨울방학 추억을 선물했다. 넥슨게임즈 제공

6일 넥슨게임즈에 따르면 지난 4~5일 장애나 질병·노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동·청소년들을 대상으로 하는 ‘위드영 겨울방학 힐링캠프’를 성황리에 마쳤다.

넥슨게임즈는 지난해 11월 넥슨재단과 함께 이들을 체계적으로 지원하는 사회공헌 사업인 ‘위드영(With Young) 프로젝트’를 시작하고 초록우산에 1억원을 기부하며 적극적인 나눔을 실천했다.

이번 캠프에는 지원 대상 청소년 17명이 함께했다. 참가자들은 평소 접하기 힘든 게임 제작 과정을 직접 체험하고 게임 캐릭터의 목소리를 녹음해 보는 등 즐거운 시간을 보냈습니다. 미술 심리치료사와 함께하는 아트테라피 수업에서 지친 마음을 위로받고 감정을 환기하는 심리 안정 프로그램도 진행됐다.

넥슨게임즈 관계자는 “앞으로도 이들의 건강한 성장을 위한 다양한 지원 방안을 고민하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지