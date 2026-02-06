검색

장동혁 "재신임투표 공식요구 아직 없다…비판말고 직 걸면 돼"

입력 : 수정 :

"당사에 전두환 전 대통령 사진 거는 문제 검토한 바 없다"

국민의힘 장동혁 대표는 6일 자신이 제안한 재신임 투표와 관련, "공식적으로는 아직 (그런 요구를) 들은 바 없다"고 말했다.

제주도를 방문 중인 장 대표는 이날 기자들과 만나 '재신임 투표 요청 시한인 오늘까지 관련 소식을 들은 게 있느냐'는 질문에 이같이 답했다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 제주 서귀포시 성산읍사무소에서 열린 제주 제2공항 관련 '주민과의 간담회'에서 발언하고 있다.
장 대표는 전날 자신을 향해 재신임 및 사퇴 요구를 하려는 사람은 본인의 정치생명을 걸고 이날까지 공개적으로 요구하라고 선전포고한 바 있다.

장 대표는 자신의 제안을 두고도 당 안팎에서 비판이 나오는 것에 대해 "어제 제 입장을 밝혔다"며 "그렇게 비판할 것이 아니라 직을 걸면 된다"고 잘라 말했다.

한편 장 대표는 일부 극우 유튜버가 국민의힘 당사에 전두환 전 대통령 사진을 걸어야 한다고 주장한 것을 두고 고(故) 김영삼 전 대통령의 아들인 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 YS 사진을 떼라며 비판한 것에 대해서는 "다소 오해가 있는 것 같다"고 말했다.

이어 "전 전 대통령의 전용 사진에 대해 우리 당은 전혀 검토한 바가 없다고 이미 입장을 밝혔다. 전용 사진을 걸어야 하는지의 필요성, 적절성 논의도 전혀 한 바 없다"며 "국민의힘은 김 전 대통령이 민주화를 위해 헌신해온 공적을 지금도 존중하고 높이 평가한다"고 부연했다.

전날 당 당무감사위원회가 공천헌금 수수 의혹이 제기된 민병주 서울 중랑을 당협위원장에 대해 당원권 정지 6개월 징계를 권고한 것에 대해선 "이번 지방선거부터 공천뇌물과 헌금은 반드시 뿌리 뽑겠다는 약속을 드리고 앞으로도 이 문제는 가장 단호하게 대처하겠다"고 말했다.

<연합>


