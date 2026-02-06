가격 폭등에…올림픽 금메달 원가, 340만원 ‘역대 최고가’

금·은값 급등으로 ‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽’에서 수여되는 메달도 역대 가장 비싼 메달이 될 전망이다.

5일(현지시간) 미국 CNN방송 등은 이번 동계올림픽에서 수여되는 금메달의 금속 원가만 놓고 봤을 때, 약 2300달러(약 338만원)의 가치가 될 것이라고 추산했다. 이는 2024 파리올림픽 당시 가격보다 두 배 높은 가격이다. 은메달은 약 1400달러(약 205만원)로 파리올림픽 당시의 3배에 달하는 가격이다

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금메달. 신화연합

금과 은 가격이 올해 들어 급등한 영향이다. 금융 데이터 제공 업체인 팩트셋에 따르면 2024년 7월 파리 올림픽 이후 금과 은의 현물 가격은 각각 약 107%와 200% 급등했다. 최근 주요 중앙은행이 외환보유고를 늘리고, 지정학적 혼란 상황에서 투자자들이 전통적 안전자산인 금 선호 성향을 보이면서 귀금속 가격은 급등하고 있다.

올림픽 수상자들은 수상자들은 이탈리아 국립 조폐국과 인쇄 연구소에서 재활용 금속으로 제작한 메달을 받게 된다. 금메달 전체가 순금으로 이뤄진 것은 아니다. 금메달 무게 총 506g 중 순금은 6g에 불과하고, 나머지는 은으로 채워져 있다. 은메달은 전체 무게의 92.5% 이상이 순은으로 제작된다. 420g인 동메달은 전체가 구리다. 동메달의 금속 원가는 5.6달러(약 8200원) 수준이다.

금값이 지속 상승세를 보이며 올림픽 메달의 원가는 앞으로도 상승할 것으로 보인다. 삭소뱅크의 상품 전략 책임자인 올레 한센은 “다음 하계 올림픽(2028년)의 금메달과 은메달은 현재 동계 올림픽보다 훨씬 더 비쌀 것이라고 예상한다”고 말했다.

물론 올림픽 메달이 금속 원가만으로 가치가 매겨지는 것은 아니다. CNN은 “올림픽 메달은 수집품으로서 금전적 가치보다 훨씬 더 높은 가격에 팔릴 수 있다”며 “2015년에 1912년 스톡홀름 올림픽 금메달은 2만6000달러에 팔렸다”고 설명했다. CNN은 “그러나 대부분의 올림픽 메달은 절대 판매되지 않는다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지