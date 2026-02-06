고윤정·김선호 '이사통', 넷플릭스 일냈다…2주 연속 ‘전 세계 1위’ 찍어버린 한국 드라마

사진=넥플릭스

넷플릭스에서 한국 드라마가 또 한 번 글로벌 정상을 차지하며 2주 연속 1위 행진을 이어가고 있다. 글로벌 흥행 질주 중인 이 작품의 정체는 김선호·고윤정 주연의 넷플릭스 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'이다.

4일 넷플릭스 투둠 웹사이트에 따르면 '이 사랑 통역 되나요?'는 공개 3주차인 1월 26일부터 2월 1일까지 430만 시청수를 달성하며 비영어 TV쇼 부문 1위 자리를 수성했다. 시청수는 총 시청 시간을 작품 전체 러닝타임으로 나눈 수치다.

이번 집계로 해당 드라마는 전 세계 43개국에서 톱10에 이름을 올렸다. 특히 인도네시아, 베트남, 말레이시아에서 정상을 차지했고, 국내를 비롯해 홍콩, 싱가포르, 일본, 멕시코, 튀르키예 등에서도 높은 순위를 기록했다. 다만 톱10 진입 국가 수는 전주 대비 17개국 감소한 것으로 나타났다.

지난 1월 16일 전 세계 동시 공개된 '이 사랑 통역 되나요?'는 여러 언어를 구사하는 다중언어 통역사 주호진이 세계적인 스타 차무희의 전담 통역을 맡으면서 시작되는 로맨틱 코미디 작품이다. 최근 가장 핫한 배우로 꼽히는 배우 김선호와 고윤정의 만남, '환상의 커플' '미남이시네요' '주군의 태양' '호텔 델루나' 등 히트작을 연달아 내놓은 홍자매 작가의 신작이라는 점에서 공개 전부터 화제를 모았다.

주호진 역의 김선호와 차무희 역의 고윤정은 상반된 성격과 대화 방식을 지닌 캐릭터를 완벽하게 소화하며 환상의 호흡을 선보였다. 언어는 정확히 번역되지만 감정과 사랑의 미묘한 뉘앙스는 제대로 전달되지 않아 발생하는 오해와 해프닝을 통해 현대인의 소통 문제를 공감 가득하게 풀어냈다는 평가를 받고 있다.

'이 사랑 통역 되나요?'는 지난달 16일 공개 직후 76개국 톱10에 이름을 올리며 글로벌 TV쇼 전체 순위 3위로 출발했다. 이어 공개 첫 주(1월 12일~18일)에는 400만 시청수로 비영어 쇼 부문 2위에 올랐고, 2주차(1월 19일~25일)에는 900만 시청수를 기록하며 60개국 톱10에 진입, 처음으로 1위 자리에 올랐다. 3주차에도 글로벌 1위 자리를 지켜가며 한국 드라마의 저력을 입증했다.

