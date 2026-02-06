李대통령 “‘몰빵’ 전략 이제 한계…남부내륙철도로 국토 대전환 시작”

이재명 대통령은 6일 경남 거제에서 열린 ‘남부내륙철도 착공식’에 참석해 “수도권에 모든 것이 집중된 ‘일극 체제’에서 벗어나 사람과 지역을 잇고, 기회를 연결하며 지역의 성장동력을 만들어 내는 국토 대전환의 시작”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 착공식에서 “남부내륙철도는 단순히 선로 하나를 놓는 사업이 아니다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “경북 김천에서 거제까지 잇는 남부내륙철도는 1966년 김삼선이라는 이름으로 기공식을 가졌지만, 경제성 부족을 이유로 지난 60년 동안 멈춰 있었다”며 “돈이 되지 않는다는 이유 때문에 중단되면서 이 지역은 너무나 큰 피해를 감수해야 했다”고 짚었다. 그러면서 “오늘은 한계에 달한 수도권 중심 성장에서 벗어나 지방주도성장의 새로운 문을 열어젖히는 역사적인 날로 기억될 것”이라고 했다.

이재명 대통령이 6일 경남 거제시 견내량 인근에서 열린 남부내륙철도 착공식에서 기념사를 하고 있다. 뉴시스

‘시간의 벽을 깨는 혁신, 서울∼거제 2시간대 실현’을 주제로 열린 착공식에는 김윤덕 국토교통부 장관, 김경수 지방시대위원장과 경남·경북 지방자치단체장 및 주민 등 400여명이 참석했다. 정부는 서울과 거제를 2시간대 생활권으로 연결하는 남부내륙철도를 통해 지역 관광 활성화와 산업 경쟁력 강화, 청년 일자리 확대 등의 변화가 나타날 것으로 기대하고 있다.

이 대통령은 ‘5극3특’(5개 초광역권·3개 특별자치도)으로의 전환 의지도 재차 피력했다. 이 대통령은 “대한민국은 지난 시기에 자원과 기회가 부족했기 때문에 모든 자원과 기회를 한쪽으로 몰아서 소위 ‘몰빵’하는, ‘올인’하는 전략을 구사했다”며 “이제는 일극 체제, 불균형 성장 전략이 한계를 맞이했다. 수도권으로 모든 것이 몰리면서 자원과 기회가 비효율을 노정하고 있다”고 지적했다. 이어 “지금처럼 서울로 모든 것이 모여서 서울은 집값이 폭등하고 사람이 살 수 없는 지경으로 변하고, 지방은 사람들이 사라져서 소멸하는 그런 위기를 겪으면 이 나라의 지속적인 성장 발전이 불가능하다”고 했다.

특히 “오늘 착공식이 열리는 이곳은 이순신 장군께서 한산도 대첩의 승리를 일궈낸 견내량이 있는 곳”이라며 “과거의 견내량이 나라를 지키는 최전선이었다면, 오늘의 견내량은 지역 균형발전을 통해 대한민국이 재도약하는 출발점이 될 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 침목에 서명하며 남부내륙철도가 국토균형성장을 앞당기는 국가적 약속이라는 점을 피력했다. 김 장관은 남부내륙철도 건설사업 관련 보고에서 5극3특 초광역권 성장을 뒷받침하는 핵심 인프라로서 남부내륙철도의 역할을 소개하고, 어업·환경에 대한 영향 최소화를 위해 ‘통영∼거제’ 구간을 대한민국 최초 해저터널로 건설한다는 점을 설명했다.

이재명 대통령이 6일 경남 거제시 견내량 인근에서 열린 남부내륙철도 착공식에서 착공기념 세레머니를 하고 있다. 왼쪽부터 이성해 국가철도공단 이사장, 박완수 경남도지사, 김윤덕 국토교통부 장관, 이재명 대통령, 김경수 지방시대위원장, 이철우 경북도지사, 김정자 거제시민. 뉴스1

이 대통령은 지역대표 등과 함께 착공기념 세리머니에도 나섰다. 지역대표로는 오랜 기간 철도 건설을 염원해온 지역 어르신과 앞으로 지역과 함께 성장할 어린이, 거제시를 대표하는 조선업 종사자 등이 참석했다.

청와대는 “이번 착공식이 국가균형성장의 의지를 분명히 하는 계기가 될 것”이라며 “남부내륙철도가 초광역권 성장을 이끄는 성공적인 국가 인프라 모델로 완성될 수 있도록 관리해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

