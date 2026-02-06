효성중공업, 산업용 사이버보안 국제표준 인증 획득

효성중공업은 산업용 사이버보안 국제표준 인증을 획득했다고 5일 밝혔다.

이번에 얻은 ‘IEC 62443-4-1’은 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 산업제어시스템 보안 국제표준이다. 발전소, 철도 기반시설 등 산업 현장 사이버 공격, 데이터 유출, 시스템 장애 같은 보안 위협에 대응하는 기술 수준을 평가한다.

효성중공업은 국제표준 인증을 통해 고난도 제어·운영 기술이 중요한 전력 핵심설비 보안 역량을 입증했다고 설명했다. HVDC(초고압직류송전), STATCOM(스태콤·무효전력보상장치), ESS(에너지저장장치) 등 전력계통 안정성과 직결되는 제품군 설계단계부터 IEC 62443-4-1 보안 시스템을 탑재할 수 있다고도 했다.

북미·유럽 등 주요 글로벌 시장에서는 전력망 인프라에 대한 보안 기준을 강화하는 추세다. 단일 설비 장애는 대규모 정전이나 전력망 전체의 품질 저하로 이어질 수 있어 개발단계부터 운영까지 전 주기에 걸친 보안 역량이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

효성중공업은 보안 역량을 고도화해 전력계통 설비 전반으로 인증 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.

