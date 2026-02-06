메가스터디교육 김영편입, 2026학년도 경찰대 편입 합격 점유율 88% 기록…경찰대전문관 2월 개강

경찰대학은 경찰 간부를 육성하는 특수대학으로, 소수 인원을 선발하는 경찰대학 편입학 경쟁 강도가 매년 높아지고 있다. 특히, 일반대학생 전형은 매년 단 25명만 선발하는 구조로, 필기부터 체력∙면접까지 전 과정에서 상위권 수험생 간 치열한 경쟁이 이어진다.

이런 가운데 메가스터디교육 대학편입 대표 브랜드 아이비김영 ‘김영편입’이 경찰대전문관 2월 개강 소식을 알렸다.

경찰대학 편입학 전형은 영어와 언어논리로 구성된 1차 필기시험이 전체 전형의 60%를 차지하고, 이후 순환식 체력 검사와 면접을 통해 최종 합격자를 가린다. 메가스터디교육 김영편입의 경찰전문관은 이러한 전형 구조에 맞춘 대비 과정을 운영하며 해마다 합격 실적을 확대해 왔다.

실제로 일반대학생 전형 기준 2023학년도 13명, 2024학년도 19명, 2025학년도 16명의 합격자를 배출한 데 이어, 2026학년도에는 최종 선발 인원 25명 중 22명이 김영편입 수강생으로 확인됐다고 밝혔다. 4년 누적 점유율도 70%에 달해, 단일 교육기관 기준으로 높은 비중을 기록했다고 설명했다.

메가스터디교육 김영편입 경찰대전문관은 경찰대학 편입에 특화된 커리큘럼을 운영하며, 대표 교수진의 직강과 개별 학습 관리를 제공한다. 기초 과정부터 정규 과정까지 단계별로 체계적인 커리큘럼을 운영하며, 결석 시에는 복습 영상을 제공하여 학습 공백을 최소화한다. 또한, 교수진 변동을 최소화해 안정적인 학습 환경을 조성하고, 학업 및 직장과 병행하도록 다양한 강의 스케줄을 구성하고 있다.

2월 개강 과정에서는 경찰대학 영어와 언어논리를 집중적으로 대비할 수 있는 2월 시작 압축 과정이 운영된다. 실제 시험과 동일한 구조의 영어∙언어논리 통합 모의고사도 시행되어, 객관적인 데이터를 통해 개인별 취약점을 파악해 보완할 수 있다. 아울러 경찰대전문관에서는 필기 대비뿐만 아니라 체력, 학업계획서, 면접 등 합격에 필요한 전 과정을 아우르는 지원 체계를 갖추고 있다.

메가스터디교육 김영편입 관계자는 “2026학년도 경찰대 편입 합격 성과는 단기간의 결과라기보다 전형 변화에 맞춘 장기적 커리큘럼 구축과 수험생 개별 맞춤 관리의 결과”라며 “경찰대전문관 2월 개강 과정에서도 경찰대 편입을 준비하는 수험생들이 목표에 도달할 수 있도록 실전 중심의 지원을 이어갈 것”이라고 전했다.

메가스터디교육 김영편입 경찰대전문관 2월 개강 과정에 대한 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

