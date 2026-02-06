덱스레보, ‘GOURI Gorgeous Night’ 성료…국내 공식 런칭 알리며 K-에스테틱 기술력 조명

사진=덱스레보 제공

미용의료기기 전문 기업 덱스레보가 지난 2월 4일 서울 앰버서더 서울 풀만에서 대표 제품 GOURI(고우리)의 국내 공식 런칭을 기념하는 브랜드 행사 ‘GOURI Gorgeous Night’를 개최했다.

이번 행사는 전세계 55개국 이상에서 판매되고 있는 GOURI의 국내 도입을 공식화하는 자리로, 브랜드 소개와 함께 국내 미용의료 시장을 대상으로 제품의 기술적 배경을 공유하는 데 초점을 맞췄다. 행사에는 인플루언서와 미용의료 관계자 등 약 100여 명이 참석해 GOURI의 국내 런칭을 함께했다.

GOURI는 액상형 PCL(Polycaprolactone) 기반 콜라겐 부스터로, 덱스레보의 독자적인 기술력으로 개발된 제품이다. 글로벌 특허를 바탕으로 유럽 CE 인증과 호주 TGA 승인을 획득한 데 이어 최근 국내 식품의약품안전처(MFDS) 허가 절차를 완료했다.

이날 행사는 GOURI 브랜드 아이덴티티를 반영한 ‘Neo-Heritage’ 콘셉트로 구성됐다. 한국 전통미와 현대적 감각의 조화를 주제로, 가야금 앙상블 공연과 의사 출신 DJ 선비, 힙합 아티스트 딘딘의 무대가 이어졌으며, K-뷰티 토크쇼를 통해 미용의료 관계자들의 의견을 나누는 시간도 마련됐다.

또한 방송 프로그램 출연으로 알려진 인플루언서들도 참석했다. ‘솔로지옥3’ 출연자 유시은, ‘환승연애2’ 정규민, ‘하트시그널 페어링’ 안지민 등이 자리를 함께하며 브랜드 런칭 행사에 참여했다.

덱스레보 관계자는 “GOURI의 국내 공식 런칭은 제품의 기술적 배경을 국내 시장에 소개하는 자리”라며 “앞으로도 안전성과 기술적 완성도를 기반으로 국내 미용의료 시장에서의 확대를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

