세정나눔재단, 세밑 지역자활센터에 6000만원 지원

국내 대표 패션기업 세정이 설을 앞두고 취약계층 자활 참여자들의 생활안정과 자립기반 마련을 위해 팔을 걷어붙였다.

세정그룹 소속 사회복지법인 세정나눔재단은 6일 부산 금정구에서 추진 중인 사회공헌사업 ‘오늘이 괜찮아지는 하루’에 총 6000만원을 지원한다고 밝혔다.

박순호 세정나눔재단 이사장(왼쪽)이 6일 신요한 부산 금정구 지역자활센터장에게 자활 참여자의 신체 위생 회복을 위한 지원금을 전달하고, 기념촬영을 하고 있다. 세정나눔재단 제공

‘오늘이 괜찮아지는 하루’ 사업은 자활 참여자들의 신체 위생 회복을 지원하는 프로그램으로, 단순한 위생 관리 차원을 넘어 스스로를 돌보고 존중하는 데 초점을 맞추고 있다.

이번 지원은 일회성·소모성 복지를 넘어 자활 참여자들의 자존감 회복과 근로 능력 강화를 도모하는 ‘생산적 복지’의 하나로 기획됐다. 특히 경제적 어려움과 열악한 주거 환경 등으로 위생 관리와 의복 마련에 어려움을 겪는 자활센터 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

지원금은 정기적인 목욕서비스 제공과 근무 및 일상생활에 필요한 의복 지원 등으로 사용된다. 이에 따라 목욕지원 사업에 1000만원을 투입해 자활 참여자 20명을 대상으로 주 1차례 연말까지 목욕서비스를 제공한다. 또 근무복 및 일상복 지원에 5000만원을 편성해 약 200명의 자활센터 이용자에게 연 2회 의복을 지원할 예정이다.

목욕 및 의복 지원은 위생 개선뿐만 아니라 대인관계 형성과 근로 참여 의지 향상 등 자활사업 전반에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 평가받고 있다.

박순호 세정나눔재단 이사장은 “위생과 의복은 사회 구성원으로서 자신감을 회복하기 위한 최소한의 준비”라며 “이번 지원이 참여자 스스로를 존중하며 안정적으로 근로 활동에 전념하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 ‘행복한 나눔, 따뜻한 세상’이라는 가치 아래 저소득층과 취약계층을 위한 장학금 전달과 주거 환경 개선 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있는 세정나눔재단은 지역사회와 연계한 맞춤형 지원을 통해 사회적 책임을 실천해 나갈 방침이다.

