블핑 리사, 넷플릭스 영화서 '로코퀸' 도전…총괄 프로듀서로도 참여

그룹 블랙핑크 리사가 넷플릭스 새 영화에 출연한다.

넷플릭스 측은 6일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 "리사가 '노팅 힐'에 영감을 받은 넷플릭스의 새로운 로맨틱 코미디 장편 영화에 주연으로 출연할 예정"이라고 발표했다.

'상사에 대처하는 로맨틱한 자세' '어쩌다 로맨스' '북스마트' 등 로맨틱 코미디 장르 영화 시나리오를 써온 미국 각본가 케이티 실버먼이 집필을 맡았다.

미국 매체 데드라인에 따르면 리사는 자신의 데뷔작 HBO 드라마 '화이트 로투스 시즌3'의 총괄 프로듀서였던 데이비드 버나드와 다시 한번 호흡을 맞춘다. 버나드와 리사는 '화이트 로투스 시즌3' 촬영 당시 '노팅힐'에 대한 공통된 애정을 바탕으로 아이디어를 구체화했다는 후문이다. 이에 리사는 이번 영화의 총괄 프로듀서로도 참여한다.

리사는 지난해 초 공개된 '화이트 로투스 시즌3'을 통해 배우 데뷔한 뒤, 차기작을 확정 지으며 본격적인 연기 활동에 돌입했다.

그는 마동석, 이진욱이 출연하는 넷플릭스 영화 '타이고'에도 출연한다. '타이고'는 전쟁고아로 자란 용병 타이고가 중대한 임무를 수행하던 중 가족처럼 여기던 리아가 범죄 조직에 납치되자 목숨을 건 구출 미션에 나서는 액션 영화로, 세계적 액션 시리즈 '익스트랙션'과 세계관을 공유하는 작품이다.

리사는 타이고(마동석 분)의 친구이자 함께 미션을 수행하는 팀 멤버인 리아 역으로 분한다. 리아는 목숨이 위태로운 어린 시절을 함께 보보낸 타이고의 가족 같은 존재로, 함께 임무를 수행하던 중 위험에 빠지게 된다.

한편 리사가 속한 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인'을 발매한다. 타이틀 곡은 '고'(GO)이다.

