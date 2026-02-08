레고랜드, 1일 이용권 반값…"원하는 날짜에 사용하세요"

레고랜드 코리아 리조트가 다가오는 설 명절 연휴와 깊어져 가는 늦겨울 시즌을 맞아 파격적인 할인폭을 선보이는 ‘설프라이즈 플래시 세일’을 시작한다고 6일 밝혔다.

이번 플래시 세일은 오는 13일까지 단 8일간 진행한다. 설 명절과 봄방학, 입학과 졸업, 그리고 새학기를 보다 매력적인 조건으로 기념할 수 있도록 레고랜드 파크 1일 이용권과 호텔 패키지를 각각 무려 50%, 40%에 달하는 놀랄만한 할인 혜택을 제공한다.

레고랜드 할인 안내. 레고랜드 제공

세일 기간 레고랜드 파크 1일 이용권은 성인과 어린이 구분 없이 동일하게 50% 할인된 가격으로 레고랜드 공식 홈페이지를 통해 판매된다. 해당 티켓을 구매한 고객은 플래시 세일이 종료되는 다음날인 14일부터 레고랜드 겨울 시즌 마지막 날인 3월 15일까지 파크 운영일 가운데 원하는 날짜에 별도의 예약 없이 레고랜드를 방문, 조금씩 따뜻해지는 초봄의 햇살을 느끼며 즐거운 추억을 만들 수 있다.

설프라이즈 세일 파크 이용권 사용 기간 내에는 설 명절 및 삼일절 연휴가 포함돼 이 기간 즐길 거리를 계획하는 가족들에게 절호의 기회가 될 것으로 기대된다. 특히 설 명절 동안에는 가족 게임 이벤트 ‘브릭 플레이 타임’, 테마 레고 만들기 경합 ‘브릭 콘테스트’, 영유아 참여형 프로그램 ‘메이크 스토리 투게더’ 등 다채로운 프로그램들이 운영돼 레고랜드 가족 나들이의 흥을 돋운다.

세일은 레고랜드 호텔에서도 계속된다. 성인 2명, 어린이 3명이 함께 즐길 수 있는 조식이 포함된 ‘어썸 조식 패키지’를 최대 40% 할인된 17만8200원부터 구매할 수 있다. 이 패키지는 오는 19일부터 반가운 봄 시즌 콘텐츠로 가득 채워질 5월 31일까지 3개월 남짓한 기간 중 날짜를 선택해 예약할 수 있다. 다가오는 봄 가족 나들이를 미리 준비하는 ‘J형’ 가족들에게 요긴하게 활용될 것으로 점쳐진다.

레고랜드 호텔에서는 킹덤, 파이러츠, 닌자고 등 저마다 독창적인 레고 테마로 꾸며진 객실과 차별적인 서비스에 더해, LEGO® 크리에이티브 워크샵, 키즈 그라운드, 어드벤처 플레이 놀이터 및 워터 플레이 물놀이장 등 레고랜드 호텔에서만 만나볼 수 있는 다채로운 프로그램과 시설을 이용할 수 있다.

이에 더해 레고랜드 파크 1일 이용권과 레고랜드 호텔 조식 패키지가 한데 합쳐진 조식+파크 1일 이용권 패키지도 최대 40% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 이번 세일에서 구입한 조식+파크 1일 이용권 패키지는 이달 19일부터 3월 15일까지 사용할 수 있다.

이번 설프라이즈 플래시 세일에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다.

조수연 레고랜드 코리아 홍보담당은 "매서운 추위가 물러가고 새 봄의 기운이 조금씩 느껴지는 2월과 3월 레고랜드 방문을 계획하시는 분들에게 이번 설프라이즈 세일은 최적의 선택"이라며 "전례 없이 매력적인 할인 가격과 혜택을 통해 레고랜드가 마련한 다채로운 즐길거리들을 부담없이 마음껏 만끽하시기를 바란다"고 말했다.

