‘코리안 메이저리거’ 이정후, 김혜성에 ‘한국계 빅리거’ 4명까지…WBC 나설 최정예 30명 확정

3월 일본 도쿄돔에서 본선 1라운드를 치르는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전할 야구 대표팀 30명이 확정됐다.

KBO는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 류지현 대표팀 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장 등이 참석한 가운데 2026 WBC 대표팀 기자회견을 개최했다.

이정후.

김혜성.

이날 발표된 대표팀 명단에는 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(로스앤젤레스 다저스) 등 미국 메이저리그(MLB)에서 활약하는 ‘코리안 메이저리거’ 2명에 ‘한국계 빅리거’ 야수 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)과 투수 데인 더닝(시애틀 매리너스), 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스) 4명이 WBC에서 태극 마크를 달고 뛰게 됐다.

투수 15명, 야수 15명으로 구성된 대표팀의 구단별 명단을 보면, 지난 시즌 통합우승을 차지한 LG가 6명으로 가장 많고, 준우승팀 한화에서 5명이 뽑혔다. 롯데와 키움은 대표팀 선수를 배출하지 못했다. 투수는 좌완이 류현진(한화)을 비롯해 4명, 오른손 투수는 더닝과 오브라이언 등 11명으로 구성됐다. 미국 무대에서 활약하는 선수는 이정후와 김혜성, 고우석(디트로이트 산하 마이너리그), 한국계 선수 4명 등 총 7명이다.

저마이 존스.

셰이 위트컴.

라일리 오브라이언.

데인 더닝.

대표팀은 이달 중순 소집돼 일본 오키나와에서 전지훈련을 시작할 예정이다. WBC 조별리그 C조에 편성된 한국은 다음달 5일부터 일본 도쿄에서 조별리그 경기를시작한다. 한국은 일본, 대만, 호주, 체코와 함께 경쟁하며 조 2위 안에 들어야 8강 토너먼트에 나갈 수 있다.

◇ 월드베이스볼 클래식 국가대표 선수단 명단 ▲ 투수= 데인 더닝(시애틀), 곽빈(두산 베어스), 조병현, 노경은(이상 SSG 랜더스), 박영현, 고영표, 소형준(이상 kt wiz), 원태인(삼성 라이온즈), 류현진, 정우주(이상 한화 이글스), 송승기, 손주영(이상 LG 트윈스), 고우석(디트로이트 산하마이너리그), 라일리 오브라이언(세인트루이스), 김영규(NC 다이노스) ▲ 야수= 김혜성(다저스), 김도영(KIA 타이거즈), 김주원(NC), 문보경, 신민재,박해민, 박동원(이상 LG), 노시환, 문현빈(이상 한화), 셰이 위트컴(휴스턴), 안현민(kt), 저마이 존스(디트로이트), 구자욱(삼성), 이정후(샌프란시스코), 최재훈(한화)

