“냉기는 빼고 스타일은 더하고” 한샘, 프리미엄 중문 2종 출시

종합 홈 인테리어 전문기업 (주)한샘(대표 김유진)이 겨울철 외부 냉기를 효과적으로 차단하면서도 세련된 디자인을 동시에 갖춘 프리미엄 중문 신제품 2종을 출시했다고 6일 밝혔다.

한샘 제공

이번에 공개된 ‘알토(ALTO) 양방향 스윙’과 ‘라이트(wright) 3연동 파티션형’은 기능성과 심미성을 동시에 잡으려는 소비자들의 요구를 적극 반영했다.

최근 현관이 실내 온기를 지키면서 집의 첫 인상을 결정하는 핵심 공간으로 주목받으며, 냉기 유입과 소음 차단은 물론 인테리어 효과까지 만족시키는 중문의 역할이 중요해지고 있다. 한샘은 이러한 시장 트렌드와 최근 인기를 얻고 있는 ‘도장 방식 슬림 프레임’ 디자인을 결합해 소재의 내구성과 디자인 완성도를 업그레이드한 중문 신제품을 선보이게 됐다.

실제로 한샘의 지난해 11월부터 올해 1월까지 중문 매출을 분석한 결과, 과거부터 꾸준히 인기를 얻어온 도장 방식의 슬림 프레임 중문 매출이 약 20% 증가하며 성장세를 보이고 있다.

이번 신제품은 알루미늄 소재를 활용해 슬림한 디자인과 내구성을 강화한 것이 특징이다. 알루미늄은 목재 대비 강도가 높아 프레임을 더욱 슬림하고 높게 제작할 수 있고, 습기나 온도 변화에 강해 구조적 안전성을 자랑한다. 여기에 매끄러운 도장 공법을 적용해 더욱 정교하고 세련된 마감을 완성했다.

한샘 관계자는 “중문은 단순히 인테리어 요소를 넘어 소음 차단, 프라이버시 보호, 동선 최적화 등 주거 공간의 만족도를 결정짓는 핵심 설계 요소”라며, “한샘의 주거 공간에 대한 깊은 이해를 바탕으로 겨울철 실내 온기를 지켜주는 기능적인 우수함은 물론 최신 디자인 트렌드와 최적화된 동선까지 만족시키는 차별화된 중문을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지