컬링 믹스 더블 김선영-정영석 조, 스위스 부부조에게도 5-8로 석패… 3연패 늪에 빠지며 4강 진출 ‘먹구름’

컬링 믹스더블 대표팀의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드 로빈에서 3연패 수렁에 빠졌다.

사진=로이터연합뉴스

사진=AP연합뉴스

김선영-정영석 조는 6일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 라운드 로빈 3차전에서 스위스의 ‘부부조’ 브리아어 슈발러-위아니크 슈발러 조에게 5-8로 패했다. 첫 경기였던 스웨덴전 3-10 패배한 데 이어 이탈리아에게도 4-8로 패했던 김선영-정영석 조는 3연패에 빠지면서 체코, 노르웨이와 함께 최하위에 머물렀다. 혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식의 예선을 치르고, 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가린다.

한국은 2-1로 앞선 3엔드에서 대거 4점을 내줬다. 상대 팀 브라이어 슈발러의 마지막 스톤이 하우스 안에 있던 한국의 스톤을 밀어내면서 대량 실점했다.

사진=로이터연합뉴스

사진=로이터연합뉴스

2-5로 역전을 허용한 한국은 후공이던 4엔드에서 1점을 만회했고, 선공인 5엔드를 1실점으로 막아 3점 차 승부를 이어갔다. 이어 6엔드에서 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 신청해 승부수를 던졌다. 그러나 김선영의 마지막 샷이 하우스 안에 멈추지 못하면서 2득점에 그쳤다.

5-6으로 맞이한 7엔드에서는 스위스가 파워플레이를 신청했고, 한국은 수비에 집중해 2실점으로 막았다. 김선영-정영석 조는 5-8로 뒤진 채 후공을 잡은 마지막 8엔드에서 역전을 노렸으나, 끝내 뒤집지 못했다. 상대 팀의 마지막 샷이 한국의 스톤을 밀어내면서 역전 가능성이 사라졌고, 김선영-정영석은 상대 팀 선수들에게 악수를 청하며 그대로 경기를 마무리했다.

김선영-정영석 조는 6일 밤 10시 35분 체코와 라운드 로빈 네 번째 경기를 치른다.

