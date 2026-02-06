“한국적 미감 재해석”…‘아디다스 퍼포먼스 서촌’ 팝업스토어 오픈

아디다스코리아는 서울 경복궁 인근 서촌에 ‘아디다스 퍼포먼스 서촌’ 팝업스토어를 오픈한다고 6일 밝혔다.

서촌은 정돈된 전통미와 함께 자유로운 분위기 속에 현대 예술이 자연스럽게 스며든 지역이다. 아디다스는 서촌의 이러한 지역적 특색을 바탕으로, 단순한 리테일 공간을 넘어 글로벌 브랜드의 러닝 철학을 유지하면서 지역의 문화를 존중하는 ‘로컬 마인드셋(Local Mindset)’으로 매장을 기획했다.

‘아디다스 퍼포먼스 서촌’은 로컬과 연결되는 방식을 공간으로 구현해 총 2개 층, 약 60평 규모로 구성된다. 공간 디자인은 서촌이 지닌 전통적 온기를 상징하는 우드톤의 따스함과 러닝의 속도와 에너지를 상징하는 금속 소재를 대비적으로 활용해 완성도를 높였다.

아울러 그래픽과 소재 표현을 차별화해, 서촌 특유의 분위기를 단순히 차용하는 데 그치지 않고 아디다스의 시선으로 한국적 미감을 모던하게 재해석했다. 이는 지역·제품·고객이 분리된 요소가 아니라, 하나의 흐름 안에서 연결되도록 설계한 것이 특징이다.

1층은 마당에서 매장 내부로 이어지는 동선을 기반으로, 러너들이 휴식하고 소통할 수 있는 커뮤니티 공간을 마련했다. 특히 ‘런치 존(Launch Zone)’을 중심으로 서울 마라톤 관련 제품을 시작으로 아디다스 아웃도어 라인까지 자연스럽게 연결되도록 진열을 구성해, 러닝 라이프스타일 전반을 한 자리에서 경험할 수 있도록 했다.

지하 1층에는 오리지널스 기반의 모던 러닝 제품을 중심으로 러닝 스토어로서의 아이덴티티를 강화했다. 고객이 직접 참여할 수 있는 ‘메이드 포 유(Made For You)’ 공간도 운영, 서촌만의 그래픽을 활용해 티셔츠와 신발을 커스텀 할 수 있다.

특히 듀브레(신발 끈을 고정하는 쇠붙이) 각인기를 설치해 원하는 문구를 새긴 ‘나만의 커스텀 듀브레’를 제작할 수 있는 새로운 서비스도 선보인다. 이는 제품 구매를 넘어 ‘나만의 러닝 스토리’를 남길 수 있는 체험형 프로그램으로, 서촌 매장만의 차별화된 경험을 제공할 예정이다.

‘아디다스 퍼포먼스 서촌’ 팝업스토어 오픈을 기념해 6일부터 8일까지, 그리고 14일부터 15일까지 총 5일간 다양한 이벤트를 진행한다. 또한 지역적 특성을 고려해 한복에서 착안한 디테일을 적용한 의상을 착용한 러닝 크루가 서촌 일대를 달리며 리플렛을 배포하는 게릴라 이벤트도 진행된다. 해당 이벤트는 오후 12시부터 매 2시간 간격으로 운영될 예정이다. 러너를 위한 이벤트로는, 아디다스 러닝 앱을 다운로드한 고객은 트라이얼 존에서 아디제로 아디오스 프로 4를 체험할 수 있다.

마커스 모렌트 아디다스코리아 대표는 “아디다스는 전 세계 러너들과 함께 성장해 온 글로벌 브랜드로서, 각 지역이 가진 문화와 커뮤니티의 방식을 포용하며 도시의 리듬에 맞는 경험을 제안해 왔다”며, “아디다스 퍼포먼스 서촌 팝업스토어는 러닝을 매개로 한국적인 공간과 현대적인 라이프스타일이 만나는 경험을 선사함과 동시에, 서촌이라는 고유한 정체성을 세심하게 담아낸 공간”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지