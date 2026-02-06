장동민 판박이 장인 등장…유세윤 "말투까지 닮으셨다"

장동민의 장인이 '독박투어'에 얼굴을 비쳤다.

7일 오후 방송되는 채널S 예능프로그램 '니돈내산 독박투어4' 36회에서는 김대희·김준호·장동민·유세윤·홍인규가 '처갓집 투어' 2탄으로 전북 군산에 사는 장동민의 장인어른을 만나 현지 맛집과 관광 명소를 섭렵하는 하루가 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 군산 한 카페에서 장동민 장인과 만나 인사를 나눈다.

장동민은 "장모님이 급한 일이 생기셔서 자리를 비우셨다. 그래서 부득이하게 (장인어른만) 카페로 모시고 왔다"고 설명한다.

장인은 독박즈에게 "오늘 내가 근사하게 대접하겠다. 우리 사위, 하고 싶은 건 다 해"라며 '군산 가이드'를 자처한다.

장인의 쾌남 매력에 놀란 유세윤은 "말투나 스타일이 모두 동민이형과 굉장히 닮으셨다"며 엄지를 세워 보인다.

훈훈하게 인사를 마친 김준호는 "그래도 저희 프로그램 특성상 '카페 음료비'를 내는 독박자를 뽑긴 해야 한다"고 조심스레 말한다.

장인은 "아니다. 내가 사겠다"고 한다. 하지만 김대희는 "그건 아닌 것 같다. 대신 저희가 '가위바위보'를 해서 주먹을 낼 거니까 아버님이 가위를 내주시면 된다"고 말해 웃음을 자아낸다.

