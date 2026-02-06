블랙핑크, '뛰어' 다음엔 '고!'…"되돌릴 수 없는 최고 순간들"

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크'가 미니 3집 ' 27일 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)'에 다섯 곡을 싣는다.

6일 팀 매니지먼트사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크 '데드라인'엔 선공개곡 '뛰어(JUMP)'를 시작으로 타이틀곡 '고(GO)' 그리고 '미 앤드 마이(Me and my)', '챔피언(Champion)', '에프엑스엑스엑스보이(Fxxxboy)'가 차례로 담겼다.

로제, 제니, 지수, 리사 네 멤버가 솔로 활동을 성료하고 약 3년5개월 만에 선보이는 완전체 신보인 만큼, 시너지가 기대된다.

YG는 "'데드라인'이라는 제목처럼 '되돌릴 수 없는 최고의 순간들', 그리고 '이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재'로 가득 채워진 앨범이 될 것"이라고 자신했다.

한편 블랙핑크는 최근 16개 도시 33회차에 걸친 월드투어 '데드라인'을 성료했다. 이들은 K-팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성하는 등 세계 주요 도시 스타디움을 매진시켰다.

