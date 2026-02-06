엑소 출신 타오, 생리대 사업으로 대박 “매출 300억 넘어”

사진=홍진경 유튜브 채널

그룹 엑소 출신으로 현재 사업가로 활동 중인 타오가 생리대 사업을 시작했다고 전했다.

방송인 홍진경은 5일 유튜브 채널에서 막대한 매출을 올리고 있는 왕홍(중국 인플루언서)을 만나러 중국 항저우에 갔다가 타오를 대면했다.

홍진경을 만난 타오는 "결혼도 했고, 현재 생활도 좋다"고 말하며 현재 하고 있는 사업에 관해 설명했다.

타오는 현재 하고 있는 사업에 대해 "주로 판매한 건 생리대다. 여성들이 생리대를 사용할 때 조금 더 안전하게 걱정 없이 사용하도록 하고 싶어서 시작했다"고 말했다.

그러면서 "생리대 사업을 하는 것에 대해 전혀 부끄럽지 않다. 이 일을 선택한 게 옳다고 생각하고 굉장히 좋은 일이라 생각한다"고 말했다.

그는 질 높은 제품을 만들기 위해 외부 공장에 생산을 위탁하는 방식(OEM)을 쓰지 않고 공장을 만들어 생산 라인 6개를 운용 중이라고 했다.

타오는 "지금까지 1억5000만개 정도 판매해 매출액 약 1억5000만 위안(약 315억원)을 기록했다. 다만 현재 공장에 6개 생산 라인이 있는데, 라인 하나당 약 2000만 위안(약 37억 원)이 들었다"며 "아직 원금도 회수하지 못한 상태”라고 했다.

그러면서 "외부 공장에 맡기면 소비자가 우리를 믿지 못할 것 같았다. 누구나 생산 과정을 쉽게 확인할 수 있게 공장을 투명하게 만들었다"고 덧붙였다.

타오는 "이런 점이 우리 브랜드의 가장 큰 장점이라고 생각한다. 모두가 좋은 생활을 누리고, 현재를 소중히 살아가길 바란다"고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지