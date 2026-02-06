조인성 "얼굴로 져본적 있다…이정재 아우라 진짜 멋있어"

배우 조인성이 키, 외모와 관련해 솔직한 이야기를 전했다.

지난 4일 유튜브 채널 '유튜브 하지영'에는 "조인성 '생존이었어요 먹고사는 문제라고요' 조인성 말에 현장 멈춤! 이 말 후 아무도 말을 못 했다"는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 조인성은 하지영과 함께 '있다 없다' 게임을 진행했다. 그는 "키 186㎝ 조인성 깔창 깔아본 적 있다, 없다!' 질문에 "없다"고 바로 답했다. 그러면서 "그 당시엔, 예전엔 큰 사람이 없었다"며 "다리를 벌리고 연기를 했었다, 그래야만 연기가 가능했기 때문에 거기다 깔창까지 신을 이유가 전혀 없다"고 털어놨다.

또한 조인성은 "얼굴로 져본 적 있다, 없다"라는 질문에는 진지하게 생각하다 "있다"고 반전 답변을 내놨다. 그는 이정재를 언급하며 "얼굴도 얼굴이지만 풍기는 분위기가 정말 멋있다고 느낀 적이 많다"고 고백했다. 그러면서 "정재 형이 와인을 시키는데 메뉴판 보는 모습이 진짜 멋있더라"며 "그래서 같이 있던 형한테 '진짜 멋있다'고 했다, 전체적인 아우라를 얘기하는 건데 그런 것들에 진 적은 있는 것 같다"고 설명했다.

한편 조인성은 오는 11일 영화 '휴민트' 개봉을 앞두고 있다.

