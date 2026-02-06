“비트코인 투자자들 “비명’”…속절없는 추락, ‘심리적 저항선’ 7만달러 붕괴

가상화폐 대장주 비트코인 가격이 추락을 거듭하고 있다. ‘심리적 저항선’으로 여겨지던 7만달러도 붕괴되면서 ‘디지털 금’이라는 ‘서사’마저 깨질 우려에 직면했다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 5일(현지시간) 오후 1시 기준 비트코인 1개의 가격은 24시간 전보다 약 8% 하락한 6만6060달러를 기록했다. 이는 종가 기준 2024년 10월 말 이후 15개월여 만에 최저 수준이다.

가상화폐 친화 정책을 내건 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 상승분을 사실상 전부 반납한 수치다.

비트코인 가격은 올해 들어서만 20% 이상 하락했다. 사상 최고치를 기록한 지난해 10월 6일과 견준 하락폭은 48%로, 절반에 육박한다.

비트코인이 ‘심리적 저항선’으로 여겨지던 7만 달러 아래로 떨어지면서 이와 같은 하락세가 더 심화할 것이라는 게 전문가들의 예측이다.

최근 하락을 저점 매수 기회로 보고 레버리지를 동원해 비트코인을 사들인 투자자들이 청산을 당하면서 비트코인 가격 하락을 더욱 부추겼다.

제임스 버터필 코인셰어스 리서치책임자는 미 경제방송 CNBC에 “7만 달러가 핵심 심리적 저항선”이었다며 “이를 지키지 못하면 6만∼6만5천 달러 구간까지 하락할 가능성이 크다”고 경고했다.

그간 비트코인 가격을 지지해왔던 미국 상장지수펀드(ETF)에서도 최근 한 달간 약 20억 달러의 돈이 빠져나간 것으로 집계됐다.

개인 투자자들의 믿음을 떠받치고 있던 저항선이 깨졌다는 지적도 나온다. 그간 가상화폐는 ‘디지털 금’이나 ‘인플레이션 회피 수단’으로 주목받았지만, 실물 금과 달리 안전자산의 역할을 하지 못하고 오히려 위기 상황에 기술주와 동조하며 변동성을 키웠다는 것이다.

홍콩 가상화폐 옵션 플랫폼 시그널플러스의 어거스틴 팬 파트너는 블룸버그 통신에 “가상화폐 시장은 서사의 위기에 직면해 있다”며 “전통 금융과의 통합이라는 새로운 상황 속에서 가상화폐 본연의 생태계가 어디에 위치해야 하는지에 대해 의문이 커지고 있다”고 지적했다.

다만 일부는 여전히 장기 투자자에 매력적인 매수 기회로 평가하기도 한다.

영국계 금융서비스 업체 마렉스의 일란 솔롯 세계시장 분석가는 “여전히 전망은 약세이지만, 최악은 지났을 수 있다”며 “다년간 장기 투자자들에게는 이와 같은 흐름이 역사적으로 항상 매수기회였다”고 분석했다.

가상화폐 시총 2위 종목인 이더리움도 2000달러 선이 붕괴돼 오후 1시 기준 1957달러를 기록했다.

비트코인 매입 기업인 스트래티지 주가도 이날 약 14% 하락해 같은 시간 111달러선을 오르내리고 있다. 스트래티지는 자사의 비트코인 매입 평균단가가 7만6052달러라고 밝혔다.

