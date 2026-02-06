검색

“롱패딩 입고 나오세요”…강추위 속 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

입력 : 수정 :
박윤희 기자 pyh@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

아침 최저 -12~2도, 낮 최고 -5~9도
미세먼지 농도 전국에서 '나쁨' 수준

금요일인 6일은 전날 밤부터 기온이 큰 폭으로 떨어지며 전국적으로 다시 추위가 이어지겠다. 황사가 유입돼 미세먼지도 ‘나쁨’을 나타낼 전망이다.

 

서울 종로구 세종대로 사거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스
서울 종로구 세종대로 사거리에서 두꺼운 옷차림의 시민들이 출근길 발걸음을 옮기고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -12~2도, 낮 최고기온은 -5~9도로 예보됐다. 불과 하루 사이 기온이 5~10도 급락해 다시 추위가 시작되겠다.

 

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 -8도 △인천 -9도 △춘천 -8도 △강릉 -2도 △대전 -7도 △대구 -2도 △전주 -6도 △광주 -4도 △부산 2도 △제주 3도 등이다.

 

예상 최고기온은 △서울 -3도 △인천 -5도 △춘천 0도 △강릉 3도 △대전 0도 △대구 5도 △전주 2도 △광주 2도 △부산 8도 △제주 5도 등이다.

 

바람은 전국 대부분 지역에서 강하게 불겠다. 특히 해안과 강원 산지 등을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 예상돼 시설물 관리에 유의해야 한다.

 

건조한 대기 상태가 이어지는 가운데 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘나쁨’으로 예상된다. 수도권은 오전에, 충청권·호남권·제주권은 낮에 ‘매우나쁨’이 예상된다. 초미세먼지(PM-2.5)는 영남권·제주권은 오전에 일시적 ‘나쁨’으로 예보됐다.

 

강추위는 주말에도 이어질 전망이다. 토요일인 7일 아침 최저기온은 -17∼-3도까지 떨어지고 낮 최고기온은 -5∼5도에 그치겠으며 일요일인 8일은 -18∼-6도와 -4∼3도로 기온이 더 낮을 것으로 예상된다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

신세경 '하트 여신'
  • 신세경 '하트 여신'
  • 나빌레라 사야 '단발 여신'
  • 아이들 미연 '반가운 손인사'
  • 손나은, 뼈말라 몸매 과시…배우미 물씬