'도핑 물의' 피겨 발리예바 전 코치, 밀라노 올림픽 참가해 '논란'

2022 베이징 동계올림픽에서 도핑 물의를 빚은 러시아 피겨스케이팅 여자 싱글 선수 카밀라 발리예바의 전 지도자가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 코치로 참가해 논란이 되고 있다.

예테리 투트베리제는 조지아 피겨스케이팅 남자 싱글 선수인 니카 에가제의 코치로 이번 동계올림픽 참가를 승인 받았다.

그의 참가에 세계도핑방지기구(WADA) 위원장은 불편한 심기를 감추지 않았다.

비톨트 반카 WADA 위원장은 5일(현지 시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 기자회견에서 투트베리제 코치의 올림픽 참가와 관련한 질문에 "개인적으로 그가 올림픽에 나선 것이 불편하다"고 밝혔다.

그는 "투트베리제 코치가 이곳에 있는 것은 우리의 결정이 아니다. 조사 결과 그가 도핑 문제에 관여했다는 증거는 발견되지 않았다. 이에 올림픽 기간 그의 존재를 차단할 법적 근거는 없다"고 전했다.

투트베리제 코치의 지도를 받던 발리예바는 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 경기를 앞두고 소변 검사에서 금지 약물인 트리메타지딘이 검출된 사실이 알려져 파문을 불러일으켰다.

WADA는 러시아도핑방지기구(RUSADA)가 조사를 미루자 2022년 11월 스포츠중재재판소(CAS)에 RUSADA와 발리예바를 제소했다.

CAS는 발리예바에 4년 선수 자격 정지 징계를 내렸다.

CAS는 판결문에서 발리예바가 만 13세부터 15세까지 무려 56가지의 약물을 복용했다는 조사 결과를 공개했다.

그러나 발리예바에 약물을 투여했다는 의혹을 받는 러시아 대표팀 주치의와 투트베리제 코치는 징계 대상에서 제외돼 비판을 받았다.

투트베리제 코치는 러시아의 우크라이나 침공으로 러시아 선수들의 국제대회 출전이 제한되자 다른 국가 선수들의 의사를 타진했고, 현재 에가제의 코치로 일하고 있다.

