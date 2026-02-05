금호건설, 2025년 영업이익 459억 흑자전환…주택 회복에 실적 반등

금호건설이 지난해 영업이익 459억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 주택 부문 회복과 수익성 중심의 선별 수주 전략이 맞물리며 실적이 반등한 것으로 풀이된다.

금호건설은 5일 지난해 연결 기준 연간 영업이익이 459억원으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 2조173억원으로 전년 대비 5.4% 증가했고, 당기순이익도 618억원을 기록하며 흑자 전환했다.

금호건설CI. 금호건설 제공

실적 개선의 배경으로는 수익성 중심의 경영 전략이 꼽힌다. 금호건설은 “현장 원가율 관리 강화와 선별 수주를 통해 수주 포트폴리오를 재편했다”며 “신규 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’가 분양 시장에서 안착하며 주택 부문 수익성 회복을 이끌었다”고 설명했다.

재무 건전성도 함께 개선됐다. 금호건설은 지속적인 차입금 상환을 통해 지난해 말 기준 차입금을 1571억원으로 줄였다. 전년(2701억원) 대비 1130억원, 41.8% 감소한 수치다. 차입금 감소는 금융비용 부담 완화로 이어지며 재무 구조 안정성 확보에 기여했다.

금호건설 관계자는 “현장 원가율 관리 강화와 선별 수주 전략을 통해 매출 규모를 안정적으로 유지하는 가운데 수익성 개선에 집중했다”며 “개선된 재무 구조와 사업 체질을 바탕으로 안정적인 성장을 이어가겠다”고 말했다.

