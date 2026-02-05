천하람은 “고대생 변태 아냐” 조우진은 “밷보이”…네이버 “지식인 노출 사과”

네이버가 서비스 업데이트 중 발생한 오류로 일부 유명인의 과거 ‘지식iN(지식인)’ 활동 데이터가 노출된 데 대해 5일 “이용자들께 불편과 우려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

네이버는 이날 지식인 공식 블로그에서 “해당 현상 인지 후 최대한 빨리 조치했다”며 이같이 전했다. 이어 “지식iN 서비스팀은 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 관련 설정과 타 서비스와의 연결 프로세스 전반을 점검하고 있다”며 “서비스 안정을 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.

앞서 지난 4일 오후 8시쯤 네이버 인물 정보에 등록된 일부 유명인들의 프로필 하단에 ‘지식인 활동’ 탭이 생성되면서 문제가 발생했다. 본래 의료인이나 법조인 등 전문직 종사자들의 답변 신뢰도를 높이고자 도입됐는데, 본인 참여 절차를 거친 배우와 정치인 등 계정과도 연동되면서 과거 지식인 활동 내역이 드러났다.

이 과정에서 개혁신당 천하람 원내대표는 고려대 재학 시절 남긴 댓글이 공개돼 논란이 일었다.

천 원내대표는 2004년 7월 ‘고려대 남녀차별 심한가요’라는 질문에 “고대 남학우들은 다 욕구불만 변태들이 아니다”라고 답했다. 다만 “술 취한 상태에서 여학우 성희롱하는 것은 모든 학교에서 일어날 수 있는 일이 아닌가요?”라고 써 온라인 커뮤니티 등에서 비판을 받았다. 천 원내대표의 네이버 지식인 계정은 이후 삭제됐다.

이번 오류에 따른 사고로 의외의 ‘입덕’ 포인트를 만든 이도 있었다.

배우 조우진은 2008년 가수 비의 ‘레이니즘’ 영어 가사를 들리는 대로 적어달라는 누리꾼의 요청에 “아임 고너 비 어 밷보이”, “메이크 썸 노이즈”라며 정성껏 한국어 발음을 안내했고, 대구 계명아트센터의 좌석 선택을 고민하는 질문에도 친절한 답변을 남긴 것으로 전해졌다. 평소 스크린에서 보여준 살벌한 악역 이미지와는 상반된 모습에 ‘호감도 상승’이라는 반응이 누리꾼들 사이에서 나왔다.

모델 출신 방송인 홍진경도 ‘키 멈추는 방법’을 묻는 글에 답글을 단 것으로 알려졌다.

네이버는 사고 발생 2시간 만인 지난 4일 오후 10시쯤 해당 탭을 긴급 삭제하고 원상복구에 나섰다.

