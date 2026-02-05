검색

장동혁 “재신임 요구 땐 전 당원 투표” 승부수

박세준 기자 3jun@segye.com

한동훈 제명 후 거취 압박 거세
“사퇴 요구쪽도 정치생명 걸어야
부결 시 국힘 대표·의원직 포기”

국민의힘 장동혁 대표가 5일 한동훈 전 대표 제명 이후 당내에서 제기되는 자신의 거취 논란에 전 당원 투표로 결정하겠다며 정면돌파를 택했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자간담회를 열고 “내일까지 누구라도 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구한다면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”며 “당원의 뜻에 따라 당원들이 사퇴하라고 하거나 재신임을 받지 못하면 당 대표직도 내려놓고, 국회의원직도 내려놓겠다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 5일 국회에서 당내 사퇴론과 재신임 투표론 관련 입장 발표 기자간담회를 열고 "오늘(5일)부터 내일까지 자신에 대한 사퇴 혹은 재신임 투표 요구가 있다면 전 당원 투표를 하겠다"며 "재신임을 받지 못한다면 당대표직과 국회의원직을 내려놓겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스
그는 사퇴나 재신임을 요구하는 쪽도 정치적 책임을 져야 한다고 으름장을 놨다. 장 대표는 “당대표 사퇴, 재신임 요구는 당 대표로서의 정치생명을 끊는 일”이라며 “제게 그런 요구를 하는 의원이나 단체장이 있다면 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라고 강조했다.

한 전 대표 제명 이후 그간 당내 친한동훈(친한)계와 소장파, 지방선거에 출마하는 일부 수도권 주자들은 장 대표에게 거취 결단을 요구해왔다. 장 대표가 이들을 향해 조건부 전 당원 투표를 역제안한 것은 사실상 ‘당원게시판 사태’에 대한 함구령을 내린 것이란 해석이 나온다. 정치생명을 걸 자신이 없다면 지방선거 정국에서 당내 갈등을 표출시키는 언급을 자제하라는 메시지라는 것이다.

장 대표는 “우리 당은 늘 당대표나 원내대표가 그 임기를 채우지 못하고, 작은 파도나 작은 바람에도 휩쓸려서 난파되는 배와 같았다”며 “당의 건강한 모습을 위해서도 그런 모습은 온당치 않다”고 지적했다.

장 대표는 이날 기자간담회에 앞서 국회에서 홍익표 청와대 정무수석을 만나 이재명 대통령과의 단독 회담을 거듭 요청했다.


박세준 기자 3jun@segye.com 기자페이지 바로가기

