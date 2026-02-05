장동혁, ‘리더십 흔들기’ 차단 뒤 지선 체제 전환 포석

국민의힘 장동혁 대표가 자신의 거취를 두고 전당원 투표라는 승부수를 던진 것은 더 이상의 리더십 흔들기를 차단하고, 자신의 체제를 공고히 한 뒤 본격적인 지방선거 체제로 전환하겠다는 계산으로 풀이된다. 사퇴나 재신임을 요구하는 쪽 역시 직을 거는 정치적 책임을 져야 한다는 강경한 메시지를 던지며, 논란을 마무리한 뒤 내부 결속을 다져 국면 전환에 나서겠다는 심산이다.



장 대표는 5일 기자회견에서 “당 대표의 사퇴나 재신임을 요구하는 쪽도 정치적 책임을 져야 한다”며 자신의 사퇴나 재신임을 요구했던 친한(한동훈)계와 소장파 의원 등을 직격했다. 장 대표의 거취를 둘러싼 논란은 지난 2일 열린 의원총회에서 불붙었다. 한동훈 전 대표 제명을 둘러싼 당내 갈등이 격화되면서, 친한계 의원들은 장 대표의 사퇴를 요구했고 일부 소장파 의원들은 재신임 투표를 주장했다. 공방이 확산하자 장 대표는 교섭단체 대표 연설 이후 입장을 밝히기로 했고 이날 전격적인 기자회견에 나섰다.

굳은 표정 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 5일 서울 여의도 국회에서 연 기자간담회에서 당내 일각으로부터 거취 표명 요구를 받은 것에 대해 “당원들이 사퇴하라거나 재신임받지 못하면 대표직도, 국회의원직도 내려놓겠다”며 재신임 투표 방침을 밝힌 뒤 자리를 뜨고 있다. 뉴스1

장 대표는 먼저 한 전 대표 제명의 정당성을 재차 강조했다. 그는 “‘당원게시판 사건’은 당무감사위원회와 윤리위원회에서 당헌·당규에 정해진 절차에 따라서 결정된 것”이라며 “그 당시 여당 대표(한동훈)나 그 가족들이 관련된 문제로 사실상 여론조작이라는 것이 이 사건의 본질”이라고 설명했다. 장 대표는 이어 “당 대표의 사퇴나 재신임 요구하는 건 당 대표의 정치적 생명 끊는 것”이라며 “본인들도 관철되지 않으면 정치적 책임 다할 것 각오하고 요구하리라 생각한다”고 말했다.



당 안팎에서는 최근 통일교·민주당 공천뇌물 ‘쌍특검’ 촉구 단식 과정에서 범보수 결집 효과 등 긍정적 평가를 얻은 점이 장 대표의 자신감으로 이어졌다는 분석도 나온다. 전당원 투표로 이어지더라도 승산이 있다고 판단했을 것이라는 관측이다. 장 대표가 정한 기한인 6일까지 재신임이나 사퇴 요구가 없을 경우에도 ‘장동혁 체제’는 한층 공고해질 것으로 보인다.



다만, 장 대표의 사퇴를 공개적으로 요구했던 오세훈 서울시장은 기자들과 만나 “실망스럽다”며 “고민이 담긴 답변을 해줄 것으로 기대했는데 그렇게(사퇴·재신임) 주장하는 사람들에게 ‘자리를 걸라’고 하는 건 공인의 자세가 아니다”고 했다.



장 대표는 6·3 지방선거를 앞두고 내부 결속 강화에도 속도를 내고 있다. 이날 열린 최고위원회의에서는 당무감사위가 교체를 권고한 37곳의 당협위원장에 대해 전면 교체 대신 경고 조치를 의결했다. 한 전 대표 제명 이후 진행된 정기 당무감사 과정에서 친한계 당협위원장이 대거 교체될 것이라는 전망이 나왔지만, 대규모 물갈이 대신 ‘원팀’ 기조로 당을 운영하겠다는 방침을 택한 것이다. 장 대표는 “지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때”라고 강조했다.



아울러 국민의힘은 조정훈 의원을 위원장으로 하는 인재영입위원회에 조지연·박충권 의원 등 7명을 위원으로 인선하고 광주·전남미래산업전략특별위원회 위원장에 이정현 전 의원을 임명했다. 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에서 적용할 당원투표·여론조사 비중을 50대 50으로 유지하기로 하며 지방선거룰도 확정했다. 장 대표는 이날 오후에는 1박2일 일정으로 제주도를 찾아 청년간담회와 제주 제2공항 건설과 관련한 주민간담회를 여는 등 민생 행보에도 박차를 가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지