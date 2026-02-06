[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 6일 (금요일) 외국일이나 무역관계 일은 보류하자

96년생 양보다 질에 초점을 맞추어라. 84년생 마음의 고통은 잊어버리는 것이 좋다. 72년생 한번쯤 깊이 있게 생각해 보라. 60년생 지체한다고 묘책이 생기는 것은 아니다. 48년생 제대로 파악하지 못하면 불시에 당한다. 36년생 붙잡고 늘어진다고 손에 머무는 것은 아니다.

97년생 금전면에 박씨,윤씨 차씨가 도움이 된다. 85년생 말로 인한 구설수를 조심하라. 73년생 표출할 수 있는 용기를 갖고 부딪쳐라. 61년생 있다고 해서 항상 불행한 것은 아니다. 49년생 작은 것에 만족하는 것이 좋겠다. 37년생 자애로운 마음으로 감싸안는 것이 효과적이다.

98년생 얻는 것보다 잃는게 많다. 86년생 서두르지 말고 천천히 움직일 것. 74년생 특이한 것만 챙기는 행동이 때로는 득이 된다. 62년생 중간에 포기하지 말라. 기대가 된다. 50년생 자신에게 득보다 실을 더 많이 안겨준다. 38년생 현실적인 방법을 강구하는 것이 좋다.

99년생 내가 아니면 안 된다는 사고 벗어나라. 87년생 예상외의 금전 지출이 많아진다. 75년생 연인간에 크게 다툴 수 있으니 주의하라. 63년생 대가를 바라는 것은 그릇된 욕망이다. 51년생 일에 당연지사니 순리를 따르고 흐름을 타라. 39년생 감당하지 못할 거라면 애초에 시작을 말라.

00년생 사업자는 매출이 양호하다. 88년생 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 76년생 어느 정도의 편법은 묵인하는 것이 좋겠다. 64년생 일에 사실을 솔직히 시인하는 것이 이롭다. 52년생 엉겁결에 일을 추진하는 실수를 범하기 쉽다. 40년생 아무리 향기로운 꽃이라도 영원하긴 힘들다. 28년생 동남방에서 술이 생긴다.

01년생 오늘 투자는일찌감치 포기하자. 89년생 부질없는 생각을 하지 말 것. 77년생 자기개발에 깨우쳐야 할 시점이다. 65년생 협조를 많이 받는 사람은 일도 쉽게 끝낸다. 53년생 타인의 전략을 집중분석하면 득을 취한다. 41년생 상대적인 빈곤을 느끼지 말라. 29년생 투자는 부동산에 길하다

02년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 90년생 목표를 낮추고 안정에 무게중심 두라. 78년생 좋은 습관은 아는 것만으로 충분치 않다. 66년생 불리한 입장이니 확연한 거리를 유지하라. 54년생 중간에서 이간질하는 사람이 있을 수 이씨다. 42년생 모처럼 심신의 안정을 찾는 편안한 운세다. 30년생 신규업,변동권은 관망하자.

03년생 성장 가능한 일을 가려하자. 91년생 예정에 없던 여행을 떠나게 된다. 79년생 간섭을 받는 일은 좋은 것일 수도 있다. 67년생 가볍게 움직이면 일이 순조롭다. 55년생 서로의 입장과 형편을 생각해 주어라. 43년생 중간 입장에 놓이게 되면 곤란하다. 31년생 금전적인 투자가 예상되는 시기다.

04년생 돈의 위력은 생각보다 크다. 92년생 새로 좋은 사람을 소개받는다. 80년생 힘들고 어렵게 느껴지니 힘을 내기 바란다. 68년생 강하면 피하고 약하면 달려드는 방법이 있다. 56년생 업무분담을 잘하는 것이 바람직하다. 44년생 자신의 생각을 주변사람들에게 각인시켜라. 32년생 자영업자는 매출이 약하다.

05년생 외국일이나 무역관계 일은 보류하자. 93년생 어려움에서 벗어나는 날이다. 81년생 정성을 먼저 생각하는 것이 사람의 도리다. 69년생 다수를 먼저 생각하는 사람이 성공한다. 57년생 일에 함부로 판단을 내려서는 곤란하다. 45년생 짧은 시간에 상대방을 저울질하지 말라. 33년생 남방은 돈생기고 서방은 잃는다.

06년생 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 94년생 일이 지연돼도 느긋하게 기다려라. 82년생 상대에 대해 관심이 없으진다. 70년생 전체적인 변화가 일어날 수 있다. 58년생 바람의 흐름을 제대로 이용하라. 46년생 보완관계로 발전해나가는 것이 좋다. 34년생 집착이 강한 사람 효율성이 떨어진다.

95년생 눈앞의 어려움부터 해결해야 한다. 83년생 일은 사람의 마음자세에 따라 달라진다. 71년생 얽혀있는 인간관계를 정리하라. 59년생 어떠한 투자든 적정한 선을 벗어나지 말라. 47년생 어려운 상황이라면 원점으로 돌아가라. 35년생 동료,아랫사람과 즐거운 운이다.

백운철학원

