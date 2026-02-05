'출연료 100배 상승' 김대호, 프리 선언 1주년 자축

아나운서 출신 방송인 김대호가 프리랜서로 전향 1주년을 자축했다.

김대호는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 프리 선언 당시를 다룬 뉴스 영상을 공유했다.

공개된 영상에서는 "아나운서 김대호 프리 선언. MBC '퇴사 논의 중'"이라는 문구가 눈길을 끌었다.

김대호는 영상에 산울림의 '아니 벌써'를 첨부해 지난 1년을 떠올렸다.

김대호는 2011년 MBC에 아나운서로 입사해 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 등에서 활약했다.

김대호는 지난해 2월 14년간 몸담았던 MBC를 떠나 프리랜서로 전향했다. 이후 그는 그룹 더보이즈가 소속된 원헌드레드레이블과 계약했다.

그는 프리선언 이후 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 "퇴직금보다 더 많은 계약금을 받았다"며 "출연료 같은 경우에는 편차는 있지만 100배, 150배 상승했다"고 말해 화제가 됐다.

또한 자신의 유튜브에서 결혼정보회사에 방문해 자산을 공개하며 "MBC에서 퇴사한 후 4년치 연봉을 9개월 만에 벌었다"고 밝히기도 했다.

