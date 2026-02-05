88세 김영옥, 36살 자신에게 하고픈 말 "옷 좀 덜 사라"

배우 김영옥이 과거의 자신에게 해주고 싶은 조언에 대해 언급했다.

4일 김영옥 개인 유튜브 채널에는 "딘딘 할머니 집 놀러온 날 밥 먹듯이 티격태격! | 김영옥 육개장 레시피"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

사진=유튜브 채널 '김영옥 KIM YOUNG OK' 캡처

이번 영상에서는 래퍼이자 방송인 딘딘이 게스트로 출연해 김영옥과 함께 식사를 하며 다양한 주제로 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

영상 도중 딘딘은 나이에 관한 화제를 꺼내며 김영옥에게 "36살로 돌아갈 수 있다면 그때 자신에게 어떤 조언을 해주고 싶으세요?"라고 질문했다.

이에 김영옥은 장난기 섞인 농담으로 "그런 말도 안 되는 걸 물어보는 음해한 놈이 어딨냐"며 재치 있게 받아쳤다.

하지만 딘딘이 곧 "그래도 해줄 이야기가 있지 않겠어요?"라고 재차 묻자 김영옥은 진지한 표정으로 조언을 이어갔다.

김영옥은 "'너는 이제 시작이다'라고 말해주고 싶다. 지금까지 많이 해왔지만, 사실은 이제 시작이라는 의미다"라고 밝혔다.

그러면서 "그리고 옷은 덜 사 입었으면 좋겠다. 옷을 많이 사 입어봤자 의미가 없다. 딱 맞는 몇 가지 아이템만 있어도 충분하다"며 "옷이나 장신구에 돈을 너무 많이 썼다"고 했다.

이를 들은 딘딘은 "그니까 선생님이 물욕이 좀 있으신 것 같다"며 "옷이나 모자, 예쁜 걸 좋아하신다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지