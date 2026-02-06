배달앱 3사 입점업체 만족도 ‘낙제점’

주요 배달앱인 ‘배달의민족’과 ‘쿠팡이츠’, ‘요기요’에 대한 입점 업체의 체감 만족도가 100점 만점에 평균 49.1점에 그친 것으로 나타났다.

서울 시내의 한 음식점 앞 배달의민족 스티커가 붙어 있다. 뉴시스

중소벤처기업부와 동반성장위원회가 5일 발표한 ‘2025년 배달3사 체감도 조사’ 결과에 따르면 배달앱 3사의 평균 체감도 점수는 49.1점으로, 지난해 10월 발표한 동반성장지수 평가 대상 대기업의 평균 점수(73.47점)에 크게 못 미쳤다.



체감도는 입점업체가 평가하는 각 배달앱의 상생협력 수준에 대한 만족도로, 3개 분야 20개 항목으로 구성됐다. 업체별로는 요기요가 49.5점으로 체감도가 가장 높았고 쿠팡이츠 49.4점, 배달의민족 48.4점 순이었다. 평가 분야 중 수수료 적정성 점수는 평균 38.2점으로, 거래조건(55.0점)과 협력노력(50.7점)에 비해 현저히 낮았다. 수수료 구조 개선이 시급함을 엿볼 수 있는 대목이다.



배달앱 수수료에 대한 부담은 입점업체 인식 조사에서도 확인됐다. ‘2025년 배달앱 입점업체 인식 조사’ 결과를 보면 배달앱 이용료(중개수수료·배달비) 수준에 만족한다고 응답한 비율은 28.3%에 그쳤다. 반면 전반적인 배달앱 이용에 대해서는 63.2%가 만족한다고 답해 이용료 부담이 주요 불만 요인으로 나타났다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지