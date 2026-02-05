"나를 무시해?" 집 앞 매복까지…세 모녀 살해하려 한 10대 붙잡혀

자신을 무시했다는 이유로 세 모녀를 살해하려 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.

강원 원주경찰서는 살인미수 혐의로 A(16)군을 붙잡아 조사하고 있다고 5일 밝혔다.

사진=연합뉴스

경찰에 따르면 A군은 이날 오전 9시12분 원주시 단구동 한 아파트에서 같은 중학교에 다니던 B(16)양과 동생 C(13)양, 어머니 D(40)씨에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받는다.

A군 범행으로 D씨는 목 부위를 크게 다쳤다. B·C양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입어 병원에서 치료를 받고 있다. 다행히 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A군과 B양은 같은 체육관에 다니면서 알게 된 사이로 조사됐다. A군은 D씨가 자신에게 핀잔을 줬다는 이유로 피습을 시도한 것으로 알려졌다.

A군은 미리 알고 있던 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 건물 안으로 들어간 뒤 피해자들의 집 앞에서 기다렸다가 D씨가 집 밖으로 나오자 내부로 침입한 것으로 파악됐다.

경찰은 “앞집에서 살려달라고 소리를 지르고 바닥에 혈흔이 있다”는 이웃의 신고를 받고 출동해 아파트 인근 화단에 숨어 있던 A군을 현행범 체포했다

경찰은 A군을 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사하는 한편 이날 밤 구속영장을 신청할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지