PUBG IP 스핀오프 ‘블라인드스팟’ 얼리 액세스 출시

크래프톤이 산하 개발사 펍지 스튜디오에서 개발 중인 신작 ‘PUBG: 블라인드스팟(블라인드스팟)’의 얼리 액세스(Early Access)를 공개했다고 밝혔다. 얼리 액세스란 개발이 어느 정도 진행된 게임을 정식 공개 전 미리 선보이는 것을 뜻한다.

블라인드스팟은 탑다운 뷰(위에서 아래로 내려다 보는) 기반의 5:5 PvP 슈팅 게임이다. 실내전 위주의 전장에서 빠른 페이스의 슈팅 액션이 특징이다. 전술과 전략 플레이를 직관적으로 구현했다. 탑다운 시점에서도 현실적인 슈팅 조작과 박진감 있는 전투를 경험할 수 있도록 설계됐다.

크래프톤이 블라인드스팟 얼리 액세스를 공개했다. 크래프톤 제공

블라인드스팟의 얼리 액세스는 한국 시각 기준 5일부터 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 제공된다. 무료 플레이 형태로 누구나 바로 플레이할 수 있다. 또한 엔비디아 지포스나우를 지원해 다양한 운영체제 환경에서 게임을 즐길 수 있다.

이번 얼리 액세스는 정식 출시 전까지 전 세계 게이머들과 적극적으로 소통하며 게임을 발전시켜 나가는 오픈 개발(Open Development)의 시작 단계다. 개발팀은 이용자 피드백을 바탕으로 짧은 주기의 업데이트를 이어가며, 게임의 완성도를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

이번 얼리 액세스에서는 신규 콘텐츠도 함께 공개됐다. 그동안 공개된 적 없던 신규 수비 전용 캐릭터 ‘블레이즈’가 추가되어 화염병을 활용한 새로운 수비 전술을 구사할 수 있다.

얼리 액세스 오픈 이후 일주일 뒤인 2월 12일에는 경쟁전 시즌 1이 시작될 예정이다. 이와 함께 트위치와 치지직에서 각각 20명의 스트리머가 참여하는 크리에이터 대회도 계획돼 있어, 다양한 플레이 스타일과 게임의 재미를 선보일 계획이다.

블라인드스팟은 PUBG IP의 세계관 확장을 실험하는 스핀오프 신작이다. 배틀그라운드 세계의 수십 년 뒤가 배경이다. 블루존 제어 기술에서 발전한 ‘크립트’라는 장치를 둘러싼 다양한 인물 간의 갈등과 협력을 다룬다.

장태석 PUBG IP 프랜차이즈 총괄은 “PUBG IP 프랜차이즈는 블라인드스팟을 시작으로, PUBG IP만의 고유한 재미를 전 세계 팬들에게 선사하기 위해 다양한 플랫폼과 장르의 신작을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

