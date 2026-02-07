[새로 나온 책] 공기업의 미래 외

공기업의 미래(한국조폐공사, 매일경제신문, 2만2000원)=공기업은 우리 사회에서 가장 많이 이야기되지만, 동시에 가장 잘 알려지지 않은 조직이다. ‘안정적이다’, ‘복지가 좋다’, ‘철밥통이다’, ‘비효율적이다’라는 상반된 이미지가 공존한다. 이런 공기업이 어떤 구조로 운영되고, 어떤 기준에 따라 평가받으며, 그 구성원이 어떤 방식으로 일하는지에 대해서는 많은 이들이 잘 모른다. 이 책은 한국조폐공사 성찬훈 사장, 우진구 홍보실장, 고은영 성과관리처장 등 현직자들이 취업 준비생과 일반인을 위해 쓴 공기업 안내서다. 공기업의 운영 원리, 조직문화, 의사결정 구조, 채용 과정, 보수·복지 체계 등 공기업에 관한 모든 것을 알기 쉽게 설명한다.

오늘도 괜찮은 척 버티는 마음에게(유정은, 한빛라이프, 1만8000원)=해야 할 일을 해내고, 책임을 다하고, ‘열심히’ 살아가는데도 마음 한편이 계속 불안한 사람들을 위한 명상법을 제시하는 책이다. 겉으로는 멀쩡해 보이지만 속으로는 늘 긴장하고, 감정을 밀어두며 버티는 일상이 반복되는 현대인의 마음을 정면으로 다룬다. 단순히 감정을 다독이는 위로에 그치지 않는다. 뇌과학적 근거인 신경가소성(Neuroplasticity·뇌가 외부 환경의 양상이나 질에 따라 스스로의 구조와 기능을 변화시키는 특성)과 디폴트 모드 네트워크(DMN·멍한 상태이거나 몽상에 빠졌을 때 활발해지는 뇌의 영역) 이론을 바탕으로, 명상이 어떻게 물리적으로 뇌를 변화시키고 불안의 고리를 끊어내는지를 보여준다.

존재와 어울림(박정진, 신세림, 2만8000원)=언론인 출신의 저자가 인공지능(AI)시대를 맞아서 인간이 타인과 자연을 어떻게 바라보고 상대하면서 살아야 할지 고민을 담은 책이다. 책에 따르면 AI는 지금까지 인류역사에서 한 번도 없었던 제4의 타자이다. 첫째 타자가 나(I)와 다른 사람, 즉 남이다. 둘째 타자가 자연(nature)이었다. 셋째 타자가 흔히 절대타자라고 말하는 혹은 믿는 신(神·God)이다. 그리고 네 번째로 등장한 존재가 바로 AI이다. 지금까지 인간의 뇌는 인간의 신체 속에, 신체의 일부로 있었다. 비록 뇌가 신체를 움직이는 신경중추였다고 하더라도 엄연히 신체 속에 있는 명령자였다. 그러나 인공지능은 이제 인간의 신체 밖으로 나왔다. 다시 말하면 밖으로 나온 뇌가 바로 인공지능이다. 인공지능은 인간의 뇌의 작동원리를 모델로 만들어졌다는 것. 저자는 “인간은 앞으로 논리적인 분야에서는 인공지능을 따라갈 수 없다. 그렇지만 감정과 함께 그것을 기반으로 하는 예술과 창작에서는 결코 인공지능에 뒤지지 않을 것”이라고 말한다. 미래는 머리와 이성보다는 감정과 교감과 어울림이 인간의 특징으로, 이러한 시대에 인간에게 필요한 것은 어울림, 공감, 공명임이라고 역설한다.

손모아 장갑과 가여움(요시모토 바나나, 김난주 옮김, 민음사, 1만7000원)=일본 현대 문학의 대표 작가로 꼽히는 요시모토 바나나의 단편 소설집이다. 소설집에 수록된 여섯 편의 작품은 헬싱키, 로마, 타이베이, 홍콩 등을 배경으로 소중한 사람의 죽음, 치유하기 어려운 상실을 안고 살아가는 인물들을 그리고 있다. 갑작스럽게 사고로 죽은 친구 마리코를 쫓아 로마에 온 시지미가 마리코의 연인과 친구들을 만나는 ‘카론테’, 결혼을 반대하던 양가의 어머니가 죽고 헬싱키로 신혼여행을 떠나는 커플의 이야기를 다룬 표제작 ‘손모아 장갑과 가여움’ 등이 수록돼 있다.

콜센터(김의경, 은행나무, 1만7000원)=제6회 수림문학상 수상작인 김의경의 ‘콜센터’ 개정판이다. 피자 배달 주문 전화를 받는 콜센터를 배경으로 20대 젊은이들의 꿈과 좌절, 우정과 사랑을 그린 소설이다. 주인공은 스물다섯 살인 주리와 용희, 시현, 형조, 동민 다섯이다. 대학을 졸업하고 취업을 준비하던 주리와 용희는 취업이 될 때까지 잠시 콜센터 상담원으로 일한다. 이곳에서 방송사 아나운서를 꿈꾸는 시현과 공무원시험을 준비하는 형조, 음식점 창업을 꿈꾸며 피자 배달을 하는 동민을 만나 친해진다. 한 해가 저물어가는 크리스마스이브를 앞두고 피자 주문이 점점 몰려드는데, 시현은 아나운서의 꿈이 더 멀어지는 것 같아 불안하고 초조하던 차에 한 ‘진상’ 고객에게 계속 시달리자 감정이 폭발하고 만다. 콜센터 노동자들의 영혼을 갉아먹는 ‘감정노동’ 실태도 생생하게 담아냈다는 평가를 듣는 작품이다.

