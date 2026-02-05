맷 데이먼 "넷플릭스 최고 성과급 '케데헌' 유일"

할리우드 배우 맷 데이먼이 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행 성과를 언급했다.

두 사람은 지난달 17일 미국 코미디언 조 로건의 팟캐스트 ‘조 로건 익스피리언스’(Joe Rogan Experience)에 출연해 넷플릭스가 영화 산업에 미친 영향에 대해 이야기했다.

맷 데이먼은 넷플릭스의 성과급 지급 기준에 대해 설명했다.

설명에 따르면 넷플릭스는 영화가 플랫폼에 공개된 후 첫 90일간의 시청 성과에 따라 제작진에게 성과급을 지급한다.

성과 기준 달성 시 연봉의 약 20%에 해당하는 보너스를 지급하며, 흥행성과가 높을수록 단계적으로 금액이 상향되는 구조다.

이 체계는 5단계로 구성됐다. 맷 데이먼은 "야구의 안타, 2루타, 3루타, 홈런, 그리고 마지막 단계는 만루 홈런"이라고 비유했다. 특히 최고 단계는 넷플릭스 전체 가입자의 110%가 해당 영화를 시청해야 달성 가능한 수준으로 설정됐다고 한다.

이들은 성과급 지급 성공 사례로 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 지목했다. 맷 데이먼은 "처음 이 조건을 들었을 때는 현실적으로 불가능하다고 생각했다"면서 "그런데 ‘케이팝 데몬 헌터스'가 실제로 그 기준을 충족했다. 이 기록을 달성한 작품은 이 영화가 처음"이라고 했다.

지난해 6월 공개된 케데헌은 K팝 걸그룹 헌트릭스가 악령을 사냥하는 데몬 헌터스로 활약하며 벌어지는 일을 그린 작품이다. 한국계 캐나다인 매기 강 감독의 첫 장편 연출작으로, 공개 3개월 만에 글로벌 신드롬을 일으키며 넷플릭스 역대 최고 흥행작으로 등극했다.

