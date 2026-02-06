러 지휘 거장, ‘냉전의 비극’ 선율 울린다

올해 90세를 맞은 거장 엘리아후 인발(사진) 지휘로 KBS교향악단이 28일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 라흐마니노프 ‘죽음의 섬’과 쇼스타코비치 교향곡 제13번 ‘바비 야르’를 연주한다.



1936년 이스라엘에서 태어난 인발은 제2차 세계대전과 냉전의 그림자가 짙게 드리운 시대를 통과해 온 음악가다. 쇼스타코비치 음악에 담긴 역사적 비극을 삶의 경험과 함께 이해해 온 세대이기도 하다. 26세에 귀도 칸텔리 지휘 콩쿠르에서 우승한 뒤 세계 정상급 오케스트라를 지휘하며 국제적 명성을 쌓아왔다. 브루크너와 말러 해석의 권위자로도 평가받는다. 국내에서는 2023년 3월 KBS교향악단 제787회 정기연주회에서 쇼스타코비치 교향곡 제11번 ‘1905’를 지휘해 러시아 혁명의 비극적 서사를 긴 호흡과 치밀한 구조로 풀어내 깊은 인상을 남겼다.



이번 연주회의 첫 곡인 ‘죽음의 섬’은 스위스 화가 아르놀트 뵈클린의 동명 회화에서 영감을 받아 작곡된 교향시다. 독특한 5/8박 리듬을 바탕으로 삶과 죽음의 경계 인간 내면의 고독과 신비를 그려낸 작품이다. 어두운 음향과 장중한 서사는 20세기 초 러시아 후기 낭만주의 음악의 깊은 내면성을 응축한다. 이어 연주되는 쇼스타코비치 교향곡 제13번은 베이스 독창자와 남성합창 대규모 오케스트라가 참여하는 작품이다. ‘바비 야르’는 1941년 독일군이 유대인을 대규모로 학살한 우크라이나 키이우 인근 협곡의 이름이다. 러시아 시인 예프게니 예프트셴코의 추모시를 토대로 반유대주의에 대한 고발과 인간 존엄에 대한 문제의식을 음악으로 확장했다. 이번 무대에는 성남시립합창단과 용인시립합창단 단원들로 구성된 남성연합합창단이 참여해 작품의 비극성을 더욱 선명하게 드러낼 예정이다. 인발은 오랜 시간 러시아 레퍼토리를 탐구해 온 해석을 바탕으로 작품 속 침묵과 외침, 분노와 성찰을 균형 있게 그려내며 이번 ‘바비 야르’ 무대에 각별한 설득력을 더할 것으로 기대된다.



KBS교향악단 관계자는 “이번 공연은 러시아 음악의 깊이를 넘어 그 음악이 탄생할 수밖에 없었던 시대의 상처를 마주하는 시간이 될 것”이라며 “90세 인발의 시선으로 풀어내는 ‘바비 야르’가 깊은 울림을 전할 것”이라고 말했다.

