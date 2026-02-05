'反張' 오세훈 "직 걸고 당 노선변화 요구하라? 장동혁 참 실망"

국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 5일 장동혁 대표가 '재신임이나 사퇴 요구가 있으면 전 당원 투표를 실시하겠다'며 그 전제 조건으로 그에 상응하는 '정치적 생명'을 걸라고 밝힌 데 대해 "공인으로서 자세가 아니라 생각한다"고 비판했다.

오 시장은 이날 국회 의원회관에서 열린 토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 장 대표의 재신임 투표 관련 발언에 대한 입장을 묻자 "정치적 생명을 걸고 얘기하라? 직을 걸고 하라? 참 실망스럽다"며 이같이 답했다.



이어 "국민이 국회의원직, 시장직을 줬는데 그 자리를 걸고 당의 노선 변화를 요구하라? 이건 공직에 대한 장 대표의 인식을 고스란히 보여주는 것이라고 생각한다"며 "판단은 국민이 해주실 것"이라고 반박했다.



그는 "이재명 정부의 폭주를 견제할 수 있는 지방선거가 다가오고, 그런 중차대한 지선을 승리로 이끌어야 오만하고 폭주하는 민주당 정부, 이재명 정부를 견제할 수 있다는 차원에서 지선 승리를 바라는 국민이 많고 우리 당 지지자들도 그런 바람을 갖고 있을 것"이라고 말했다.



특히 "지선을 승리로 이끌기 위해선 우리 당이 어떻게 변화해야 하나. 구체적으로 말하면 윤석열 전 대통령과 절연해야 하고, 계엄과 절연해야 한다"고 강조했다.



그러면서 "잘못을 반성해야 비로소 지방선거를 승리로 이끌 수 있다는 판단으로 많은 뜻있는 분들이 '절윤'을 당 지도부에 요구하고 지도부 노선으로 채택해서 실행해주길 바라는 것"이라고 언급했다.



오 시장은 "(장 대표가) 거기에 대해 고민이 담긴 답변을 해 주길 기대했는데, 그렇게 주장하는 사람들에게 자리를 걸어라? 이것은 공인으로서 자세가 아니다"라고 거듭 주장했다.

