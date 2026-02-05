김새롬의 연애 조언 "쓰레기 경험해야 분리수거 할 줄 알아"

김새롬이 현실적인 연애 조언을 건네 눈길을 끌었다. 유튜브 채널 '그냥살아 김새롬' 영상 캡처

모델 겸 방송인 김새롬이 이혼 후 현실적인 연애 조언을 건네 눈길을 끌었다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘그냥살아 김새롬’에는 '‘솔로지옥5 1-4화’ 새로운 맛에 눈을 뜬 돌싱'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김새롬은 넷플릭스 연애 프로그램 ‘솔로지옥’ 시즌5를 시청하며 자신의 연애관을 이야기했다.

김새롬은 “나는 연애 프로그램을 안 본다. 근데 ‘나는 솔로’는 본다. 내가 제일 싫어하는 게 그 외의 연애 프로그램이다”라며 “너무 가짜 같다. 등장할 때 ‘안녕하세요’만 하면 되지 않나. ‘솔로지옥’은 진정성이 없고, 유명해지고 싶어서 나온 느낌이 강하다”고 비판했다.

'솔로지옥'에서 진정성을 느끼지 못하는 김새롬. 유튜브 채널 '그냥살아 김새롬' 영상 캡처

그는 “그런데 나보고 ‘솔로지옥’을 보라고 해서 같이 볼 친구들을 데려왔다”고 친구 두 명을 소개했다. 김새롬의 친구로 등장한 이는 프로그램에 과몰입을 잘하는 요리사 송진오와 가수 겸 쇼핑호스트 배준렬이었다.

이들은 함께 ‘솔로지옥’ 시즌5 감상을 시작했다. 김새롬은 해당 프로그램을 2회까지 시청한 뒤에도 기존의 생각이 달라지지 않은 듯했다.

'다정함이 힘'이라고 믿는 김새롬. 유튜브 채널 '그냥살아 김새롬' 영상 캡처

잠시 프로그램 시청을 멈춘 김새롬은 의미심장한 연애 조언을 하기도 했는데 “이건 팁이다. 누군가를 만날 때 ‘이 사람이 지금은 좀 무심하고 무던하지만 나를 더 사랑해줄수록 나한테 다정해지겠지’는 없다. 영원히 없다. 내가 봤을 때 다정함은 기질인 것 같다”며 “어차피 쓰레기는 경험해 봐야 한다. 그래야 우리가 분리수거를 할 줄 알게 된다”고 말했다.

이어 “태생이 다정한 사람 중에서 고르는 거다. 다정함이 힘이다”라고 덧붙였다.

쓰레기는 경험해 봐야 분리수거를 할 줄 알게 된다는 연애 조언. 유튜브 채널 '그냥살아 김새롬' 영상 캡처

한편, 김새롬은 2015년 유명 셰프 이찬오와 결혼했다. 하지만 결혼 1년 만에 이찬오의 불륜설이 제기됐다. 당시 이찬오는 분륜설이 제기된 여성이 “여자 사람 친구”라고 해명했지만 논란은 불거졌고 결국 출연 중이던 프로그램에서 하차했다.

결국 두 사람은 2017년 협의 이혼했으며, 이후 이찬오는 같은 해 두 차례에 걸쳐 대마초를 농축한 마약류인 ‘해시시’ 등을 밀수입한 혐의, 세 차례 대마초를 흡연한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.

